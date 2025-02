El duro mensaje de La Renga contra Javier Milei en pleno show: "Nunca"

La Renga le dejó un nuevo mensaje a Javier Milei.

Desde antes de su llegada al gobierno Javier Milei se ganó el repudio de muchos sectores por sus expresiones, algo que creció mucho más una vez que asumió cómo presidente debido a sus medidas de ajuste. Entre los más ferreos opositores al líder libertario está La Renga, una de las bandas más convocantes del páis que le volvió a dejar un mensaje al mandatario.

Pese a que al jefe de Estado le gusta usar "Panic Show" de la banda cómo un tema emblema, los íconos del rock nacional siempre se mostraron en las antipodas y se sumaron a los cientos de artistas que se expresaron en contra de las declaraciones de Milei en el Foro de Davos.

Cómo es ya una histórica costumbre La Renga cerró el recital de este sábado en San Rafael, Mendoza, con "Hablando de la Libertad", y en las pantallas le dedicaron un mensaje al presdente Javier Milei.

"Argentina nunca será fascista" decía una de las pancartas que estaban en el público durante el show y la pusieron en las pantallas gigantes mientras finalizaban el espectáculo.

Eso no fue todo, ya que después de eso pusieron otra imagen en las pantallas, en este caso celebrando la recuperación de la nieta 139 por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Ademán, antes de cantar "A tu lado" Chizzo lanzó un claro mensaje ante los dichos homofóbicos de Milei en el Foro de Davos: "¿Vieron ahora que no se puede ser más puto en Argentina, parece? Por eso, ¡canten, putos!"

Milei redobló la apuesta y volvió a atacar a la comunidad LGTBIQ+: “Defender la pedofilia”

El presidente Javier Milei redobló la apuesta contra el colectivo LGTBIQ+ que se movilizó este sábado a Plaza de Mayo con críticas al mandatario tras el reciente discurso del mandatario en el Foro Económico de Davos. Milei volvió a agredir al colectivo y apuntó contra la oposición.

Durante este domingo y parte del sábado, Milei se encargó de compartir mensajes agresivos en sus redes sociales contra los manifestantes. “SALIERON LOS KUKAS DEL CLOSET. Pero no para decir que estuvieron en la marcha ayer para defender la pedofilia, sino para mentir con esta imagen que ven acá abajo, que es de la marcha del 2022. Lo cual muestra que, como mucho, pudieron meter 50 mil personas. Cada vez son menos. El aplastamiento en las urnas será inminente”, reposteo.

Otro de los posteos que compartió Milei calificó a la marcha como “un fracaso”: “La marcha fue un fracaso, esperaban millones de personas en la calle y eso NO ocurrió, pidieron que no fueran desnudos y paso todo lo contrario (y con niños), tienen que usar imágenes de otras marchas para decir que fue un éxito, pero además, quedó demostrado que fue una marcha de la Cámpora, el movimiento evita, la MTS, y los piqueteros, nuevamente vimos como manipularon y se adueñaron de consignas nobles para tratar de tumbar a Milei, más no de defender las libertades individuales que NO están en riesgo con este gobierno”.

El sábado, con el respaldo de organizaciones sociales, sindicales y políticas, las organizaciones vinculadas a cuestiones de género y la diversidad protagonizaron la masiva movilización contra Milei, quien había tildado de "pedófilos" a los integrantes de las minorías sexuales. "Contra el fascismo usamos el abanico", fue uno de los lemas de la protesta que tuvo réplicas en Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, entre otras provincias. Mientras que se estima que congregó a 20 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, según indicaron desde el Gobierno porteño.