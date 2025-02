Después de años: salió a la luz un video del Pity Álvarez que impactó al rock nacional

Cristian "El Pity" Álvarez es de los artistas más influyentes del rock nacional por su historia en la música con las icónicas bandas Viejas Locas e Intoxicados. Después de unos años alejado del ambiente por haber estado privado de su libertad y abocado a la recuperación de sus adicciones, el cantante de 52 años se convirtió en tendencia por un video reciente que ilusionó a todos por una posible vuelta a los escenarios.

Sin dudas que el nombre de Cristián "El Pity" Álvarez resuena constantemente en la música argentina. El cantante trascendió generaciones con sus canciones y en julio de 2018 su vida dio un giro inesperado luego de entregarse a la Policía tras asesinar a un vecino de su barrio en Villa Lugano.

Pity Álvarez y Daniel Melingo vienen de lanzar el tema "Pesar" en octubre de 2024.

Luego de pasar por el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, el cantante cumplió prisión domiciliaria con una tobillera electrónica que fue revocada en el 2023 por los jueces que también suspendieron el debate oral, ya que consideraron que no se encontraba en condiciones psíquicas para afrontar el proceso. En ese sentido, los magistrados ordenaron informes trimestrales para conocer su estado de salud mientras realiza una rehabilitación por su adicción a las drogas.

Mientras tanto, el músico se rodeó de colegas del ambiente, como Daniel Melingo, con quien lanzó el tema Pesar en octubre de 2024. Esto alimentó la ilusión de la gente para que vuelva a los escenarios y el video que circuló en las últimas horas generó furor en el rock nacional: "El Pity" apareció en un bar ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

"Hola, soy El Pity y estamos acá en Doble Sentido disfrutando. Vengan que la van a pasar bien. Un saludo", expresó el músico, quien hacía mucho tiempo que no se mostraba a través de un video. Cabe recordar que pocos días atrás, se dio a conocer una foto del artista que despertó múltiples reacciones en los fanáticos en esta ilusión de la gente por su regreso a la música.

Echaron al músico de una histórica banda argentina y arde el rock nacional: "Gente oscura"

El mundo del rock nacional se encuentra atravesado por un inesperado testimonio. Se trata del músico de una histórica banda argentina, quien salió con los tapones de punta a revelar todo tipo de detalles acerca de su salida del grupo. A través de una entrevista brindada recientemente, el artista despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura nacional y alimentó una tensión latente.

En los últimos días, uno de los artistas reconocidos de la escena del rock nacional decidió contar lo que vivió luego de que lo echen de Catupecu Machu, la banda liderada por Fernando Ruíz Díaz. Se trata de Abril Sosa, el baterista que dialogó con la FM Rock & Pop y ventiló todos los detalles vinculados a su controversial salida. "El año pasado me echaron de Catupecu de una manera muy injusta y muy cruel", introdujo.

"Por supuesto que a nadie le gusta que lo echen de ningún lado, pero menos de tu casa y menos personas que no son los dueños de tu casa", sostuvo. En este sentido, Abril dejó en claro que no fue Fernando Ruíz Díaz quien lo contactó para despedirlo y esto no le gustó para nada a pesar de que no le haya perdido cariño, ya que se conocen desde que él tiene 12 años. "Somos muy cercanos. Yo ya no puedo decir que Fernando es mi amigo, pero fuimos muy hermanos", añadió.

"Nos conocemos en las miserias y las cosas buenas, pero yo nunca pude aceptar que me echen de Catupecu y que no haya sido Fernando. Si alguien tiene que tomar una decisión, somos los únicos dos Catupecu en el proyecto, Fernando y yo, no gente random como hay siempre", soltó Abril. En última instancia, se lamentó de haber perdido contacto con el cantante en el marco de su reciente ACV y concluyó con una fuerte reflexión sobre su personalidad: "Se podría haber muerto... todo eso fue tan trágico para mi. Y Fernando no es una mala persona, es un buen tipo, pero es una persona muy infantil. Tiene aspectos infantiles donde le cuesta afrontar ciertos conflictos. Lamentablemente no está rodeado de buena gente y eso es lo grave, porque cuando sos buena persona y te rodeás de gente oscura, te mandás cagadas".