Luto y dolor en el rock nacional por la muerte de un famoso cantante de Argentina

El mundo del rock nacional está conmocionado porque murió Willy Quiroga a los 84 años, el fundador de una de las bandas históricas de la música argentina como Vox Dei. La noticia trascendió en horas del mediodía del jueves 21 de noviembre y dejó un gran vacío en el ambiente de la cultura nacional.

Vox Dei fue sin dudas una de las bandas trascendentales del rock nacional en Argentina y la muerte de Willy Quiroga causó una gran tristeza. El bajista y fundador del grupo había publicado un video en sus redes sociales el pasado 16 de agosto de 2024 donde le contó sus problemas de salud a sus fanáticos. "Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda", había dicho.

La noticia fue comunicada por su entorno a través de la cuenta personal de Willy Quiroga e impactó de lleno a los fanáticos. "Lamento informar que falleció Willy Quiroga. Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones y recordaremos siempre su música y fortaleza. Su amor, sabiduría y generosidad inspiraron a muchos y su memoria vivirá en nosotros", expresaron con dolor. El músico estaba internado en un centro médico de Quilmes, donde residió toda su vida, a raíz de un EPC avanzado que le dificultó seguir con sus actividades artísticas.

Willy Quiroga fundó Vox Dei en 1967 junto con Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Juan Carlos Godoy, autores de clásicos como Compulsión y Total qué, Tan solo un hombre, Esta noche no parece igual y Jeremías pies de plomo, Es una Nube, no hay duda y Loco, hacela callar, entre otros. El recuerdo de los amantes del rock nacional quedará inmortalizado y tanto fanáticos como artistas del ambiente lo despiden con pesar en las redes sociales.

Tenía 71 años: murió una de las voces históricas del tango y hay dolor en la música

El mundo de la música está conmocionado porque murió una de las cantantes referentes del tango en Argentina. La artista en cuestión tenía 71 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio y la noticia, que trascendió en las últimas horas, causó un gran dolor en los fanáticos y el ambiente de la cultura en general.

El tango es un género tradicional del país que alberga a un sinfín de artistas que marcaron un precedente en la música. Es por eso que lo que se dio a conocer recientemente causó una gran tristeza en este ambiente por el fallecimiento repentino de una de las cantantes más reconocidas.

Se trata de Graciela Susana, quien perdió la vida en la noche del martes 19 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. La información la brindó La Casa del Teatro, donde residió este último tiempo, y el mundo del tango la despide con pesar a través de las redes sociales.

Graciela Susana cosechó una exitosa carrera en la música y el amor por esta profesión nació por su padre, Ricardo Ernesto Ambrosio, cantante y pianista. Comenzó su carrera en el ámbito del folklore junto a su hermana Cristina y el artista Hugo López. Sin embargo, definió su estilo y se inclinó hacia el tango por Mercedes Sosa, con quien tuvo un vínculo cercano. El lugar donde dejó una huella imborrable, además de Argentina, fue Japón, donde fue reconocida por su contribución a la difusión del tango y la música folklórica nacional. Por su aporte a la reivindicación de las raíces culturales, la muerte de Graciela Susana dejó un gran vacío en el tango.