La actualidad artística de Luz Martín en medio de lanzamiento de su nuevo disco.

Luz Martín viene de arrancar el 2025 con una intensa vorágine de actividades con la música y en esta oportunidad, está palpitando el show del sábado 7 de junio en el espacio cultural La Homero Manzi, donde presentará su nuevo disco Triste y feliz. La actualidad de la artista que tuvo una participación en el Quilmes Rock 2025 con Lobel y viene de lanzar la canción Hola y chau cuyo videoclip fue grabado en Nueva York.

"Es algo que tenia pendiente de lanzar hace bastante. Algo normal seria lanzar single y videoclip a la vez, pero quería hacer lanzamiento en partes. Quería que el publico escuche la canción, ver qué genera y darle más contenido", dijo en diálogo con El Destape sobre Hola y chau lanzado junto con la cantante Abril Cantilo. "Se dispara de una anécdota con ella: estaba en Nueva York y no había mejor oportunidad de grabar el video. Nosotras dos hicimos todo muy productivamente e independiente. Desde el inicio lo pensamos en cómo nos filmamos en la calle, haciendo cosas de las nuestras, la idea es vamos a ver qué pasa en la calle. Fue super genuino y es el ámbito en el que nos desenvolvemos mejor con Abril, las cosas que suceden y documentar esas cosas", sostuvo.

En el Quilmes Rock 2025 estuvo con la banda Lobel y sobre esta experiencia, consideró: "Lo venía acompañando en La Trastienda, Vorterix y Quilmes Rock es un señor festival". Desde que volvió de Nueva York no paró de componer y brindó detalles acerca de su actualidad en este aspecto. "El momento donde me ubiqué componiendo es hablar desde mi experiencia. Siempre trato de encontrarle la vuelta y cuando el mensaje es claro, cuando tenes claro el concepto, se desprenden una familia de palabras gigantes que podés usar. Estoy en un momento donde ya hable de un montón de cosas que me pasan a mi y estoy buscando cosas que le pasen a otras personas", expresó.

Luz recordó que desde que tiene uso de razón es cantante y la ayudó mucho hacer teatro musical para desenvolverse en el escenario y forjar su personalidad como artista en general. "Toda la vida canté desde muy chica, siempre estuve haciendo cosas en escenarios, hice mucho teatro musical. Y de instrumento todo la guitarra desde los 10, que es el instrumento que mas cómoda me siento y estoy viendo de aprender piano porque lo toco pero de oído. El teatro musical me dio, siempre cuando uno se para, no importa si estás dando una charla, cantando o tocando la armónica, estás en modo de intérprete. Más allá de lo que estés haciendo, hay un código de actuación y de espectador. En teatro musical las canciones son el coda de la obra. Lo que más me ayudó es poder tratar de sintetizar corporalmente con la voz, la actitud, la postura", expuso la artista. "Era o youtuber, streamer o cantante", agregó entre risas.

En última instancia, Luz destacó su actualidad en la música porque "dije: 'todo lo que me está pasando ahora está buenísimo', y no es que no estoy laburando. Sos tu propio jefe y también sos tu propio enemigo, y hay un diálogo que... mierda que cuesta". Y culminó: "Me puse el objetivo de terminar el disco y después tocar en el festival de Saldías. Hasta ahora estuve tocando de corista de algunas bandas pero tengo ganas de estar en el line up".