El conmovedor posteo de Coscu en la antesala del 24 de marzo: "Nunca voy a soltar mi historia"

El emotivo mensaje de Coscu previo al 24 de marzo.

Martín "Coscu" Pérez Disalvo es uno de los streamers más reconocidos de Argentina y en las últimas horas, alzó la voz para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia previo al 24 de marzo. El creador de contenidos de 33 años tiene una particular historia familiar vinculada a la dictadura militar y realizó un conmovedor posteo a través de sus redes sociales que despertó todo tipo de reacciones.

En la antesala de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, "Coscu" utilizó sus redes sociales para compartir un video emotivo acompañado de una reflexión que conmovió a más de uno. El streamer tiene una historia familiar ligada a la dictadura militar, ya que su tío fue uno de los desaparecidos en el gobierno defacto.

"Siempre que veo este video me haces llorar abuelita. Te amo y te extraño mucho", escribió en primera instancia acerca del video publicado, en el que se puede observar a Galeana Di Francesco de Disalvo, su abuela, mientras relataba cómo se llevaron a su hijo Pedro Alfredo "Bocha" Disalvo, secuestrado en el año 1977. "Hoy se cumplen 3 años del stream que hicimos con mi hermano en la ex ESMA", recordó también "Coscu".

Coscu encabezó un stream por la memoria en marzo de 2022.

"Nunca voy a soltar mi historia familiar, por mi abuela y por todas las madres y abuelas que perdieron hijos y nietos. Nunca más", subrayó el creador de contenidos argentino en lo que fue un posteo que se llenó de reacciones por parte de fanáticos y colegas del ambiente. "Yo sé que mi siguen muchos chicos que no saben bien lo que pasaba en 1976, no hay mas pura versión que la que te puede contar mi abuela. No se trata de partidos políticos, eso a mí me da igual. Lo que no me da igual es que el ignorante piense que estuvo bien la dictadura", sumó.

Sin protocolo antipiquetes y poca policía: así será el operativo de seguridad en Plaza de Mayo

El Gobierno Nacional definió los detalles del limitado operativo de seguridad que desplegará el lunes en la movilización que los organismos de derechos humanos y la izquierda convocaron por las calles de la Ciudad de Buenos Aires en conmemoración del 49° aniversario del comienzo de la última dictadura cívico militar.

Desde el entorno de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticiparon que no aplicarán el protocolo antipiquetes, al igual que ocurrió en la protesta de los jubilados del pasado miércoles, y especificaron que trabajarán en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, en un despliegue que contará con escasa presencial policial. La explicación es argumentada por el carácter pacífico de la movilización.

La funcionaria le trasladó al presidente Javier Milei que se trata de una marcha histórica y conmemorativa que tiene lugar en el marco de un feriado nacional. "Es un concepto completamente distinto al de piquete", aclararon desde su cartera a la agencia Noticias Argentinas, y añadieron: "La idea es tener la menor presencia policial. Es una marcha tradicional que se hace un feriado".

Pese a la determinación, revelaron que llevarán adelante el monitoreo de la extensa movilización para coordinar los cortes de las calles afectadas por la tradicional procesión que tiene lugar desde la ExESMA, punto de concentración, hasta la Plaza de Mayo. Para eso, Bullrich trabaja junto a su par de la Ciudad, Horacio Giménez, con quien mantiene un aceitado vínculo laboral, a diferencia del que tenía con su antecesor Waldo Wolff, con especial atención en la permanencia de los manifestantes en la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y la zona del Congreso.