El gran gesto de Coscu a Racing que nadie esperaba

El gran gesto de Coscu por Racing que nadie esperaba, tras la pelea de boxeo que ganó con la camiseta de "La Academia". La revelación del streamer en sus redes sociales.

Coscu tuvo un gran gesto inesperado con Racing, el equipo del cual es hincha, después de la pelea de boxeo que ganó con la camiseta del club puesta. El streamer de 32 años recurrió a las cuentas oficiales de sus redes sociales para comunicarles a sus millones de seguidores qué decidió hacer con el dinero que ganó luego del combate del 1° de julio de 2023 en el que derrotó a Germán Garmendia.

Mediante su perfil de X (ex Twitter), Martín Pérez Disalvo pareció tirarles un palazo a sus detractores y publicó dos mensajes. En el primero de ellos aseguró: "El que alguna vez dude de mi compromiso con Racing, que sepa que puse todo lo que gané en la pelea de boxeo de Ibai para el desarrollo y crecimiento del club". Incluso, destacó: "El maximo honor y orgullo para mí es que sepan que mi familia y yo siempre vamos a aportar como hinchas".

De cualquier forma, todavía no se conoció públicamente a qué área de la institución irán los más de 100.000 euros que obtuvo en la denominada Gran Velada del Año 3 organizada por el streamer español Ibai Llanos en el estadio Wanda Metropolitano de Atlético de Madrid. "Y remarco una vez más: nunca me voy a meter en nada político, siempre voy a aportar al club como hincha y fanático", aclaró el argentino. "No usen mi nombre para campañas ni nada. Yo soy yo solo y lo que más voy a cuidar es mi palabra y mi credibilidad", cerró el platense.

Racing juega la Liga Nacional de básquet 2023 gracias a Coscu

El 12 de julio pasado, el gamer albiceleste anunció que consiguió su gran objetivo: la plaza para la "Academia" en la Primera División del básquetbol ya que su hermano Pedro Pérez Disalvo juega en el equipo de su corazón. Si bien a la institución de Avellaneda le habían ofrecido una plaza vacante inicialmente, la directiva la había desestimado por cuestiones económicas.

Coscu salió a pelear con la camiseta de Racing y ganó.

La prioridad estaba en reforzar el plantel profesional masculino de fútbol en el segundo semestre de 2023, con la Copa Libertadores incluida, por lo que no había demasiado lugar para invertir en otros deportes. Sin embargo, el encuentro del streamer con un sector de la cúpula de la entidad facilitó la cuestión. A través de sus cuentas oficiales, Coscu mencionó el perfil del básquet del club e informó: "Lo conseguimos. Racing va a jugar la Liga argentina. Confirmado". Tras el rechazo original de la institución para sumarse al máximo certamen de este deporte, el influencer prometió que iba a ayudar a que el equipo de sus amores y cumplió.

Tras la charla entre Pérez Disalvo, el presidente Víctor Blanco y otros hombres fuertes de la institución como Gonzalo García, dueño de Furious Gaming, el youtuber había anticipado el probable final feliz en este sentido: "Positiva reunión con el presidente de Racing… Estoy a disponibilidad del club en lo que me necesiten. Y ya estamos planeando acciones en conjunto. Racing, te amo". "¿Se viene Nike?", agregó el joven, que insinuó que la empresa de ropa deportiva estadounidense podría reemplazar a Kappa como el auspiciante principal en la camiseta. Si bien Coscu no confirmó quién desembolsó el dinero para comprar la plaza, lo cierto es que "La Academia" volverá a participar de la elite del básquet albiceleste.