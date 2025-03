La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, apuntó a las políticas de desguace llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei y dijo que le "preocupa muchísimo" el accionar del mandatario, que viene recortando las políticas de derechos humanos y despidiendo trabajadores de diferentes áreas desde que comenzó su gestión. Además, se refirió a lo "violento" que es pero manifestó que tiene "gran esperanza, como es un gobierno legal, votado por el pueblo, de que termine su mandato para recuperar el idioma y la actitud de una democracia".

"No es democracia lo que tenemos; ha sido votado y eso es lo que uno tiene que reconocer, que es legal, pero no es lícito todo lo que permite, hace y dice", lanzó De Carlotto en un fuerte dardo hacia el máximo mandatario nacional.

Por otro lado, en este año de elecciones legislativas, se animó a pedir la unidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a un mensaje encriptado a La Cámpora donde sostuvo que dicha agrupación está "equivocada".

"Yo les digo que se amiguen, que se den la mano. No soy política, pero creo que uno también en nuestra lucha ha aceptado personas que no les teníamos confianza hasta que vimos que sí la tenía", dijo la activista en diálogo con radio Splendid 990. En esa línea, se preguntó: "¿Cómo un gobernador no va a tener deseos de compartir con quien fue una presidenta, una magnífica mujer, como Cristina?".

A continuación, pareció referirse a La Cámpora aunque sin mencionarla: "Lo que pasa es que lo manejan otras personas que no tendrían que intervenir más, ya son grandes; son muy adultos para ser del grupo al que pertenecen. No quiero nombrarlos porque los quiero mucho, pero están equivocados”, agregó Estela en referencia a las tensiones que hay entre ellos y el gobernador bonaerense.

Cabe recordar que, durante la jornada del viernes, la referenta de derechos humanos había participado de la puesta en valor del Centro por la Memoria Ex Comisaría 5° de La Plata, una actividad realizada en vísperas de un nuevo 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el que se conmemorarán 49 años del golpe cívico-militar.

Cómo será la movilización del 24 de marzo

Sobre la marcha del próximo 24 de marzo, De Carlotto relató: "Es muy significativa para todos nosotros y por supuesto, lo que hemos hecho durante tantos años, lo seguiremos haciendo con respeto", sostuvo sobre la jornada de este lunes, en la que además se dará un hecho histórico, ya que los espacios de memoria marcharán unificados por primera vez al cabo de 19 años.

"A 49 años del golpe genocida, marchamos en unidad", informaron a través de las redes sociales de todos los organismos con la consigna histórica de "Son 30.000, fue genocidio". A continuación, hicieron la convocatoria al acto que se realizará a las 16.30, que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tendrá sus réplicas a lo largo y ancho de todo el país.

"Si hacemos más que una manifestación de caminata hasta la plaza que se elija, en este caso, siempre Plaza de Mayo y hacer allí una pequeña actividad para saber que nuestro sufrimiento no termina", reflexionó. Y finalizó: "Se ha tratado de nuestros hijos y familiares; se ha tratado de los argentinos, así que esta insistencia que tenemos en recordar la fecha lo hacemos con esa dignidad que merecen los que son recordados".