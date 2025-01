Estela de Carlotto criticó al presidente Javier Milei por las últimas decisiones en materia de derechos humanos.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su preocupación por las recientes decisiones del gobierno de Javier Milei en materia de derechos humanos, y denunció la intención de cerrar la ex ESMA, un sitio emblemático de la memoria de la dictadura militar argentina.

Carlotto, en declaraciones al programa "Verdades Afiladas" por El Destape 1070, denunció que el gobierno busca "destruir todo aquello que no quieren que exista" y advirtió sobre la posibilidad de que el cierre de la ex ESMA sea una estrategia para "limpiarla y no la abran nunca más".

La presidenta de Abuelas también manifestó su inquietud por la situación social y económica del país. "Están dejando en la calle a mucha gente", afirmó, y anticipó que "van a pasar cosas muy duras".

"Hay que tener templanza, denunciar, y nunca violencia"

En este contexto, Carlotto llamó a la sociedad a mantener la calma y evitar caer en provocaciones. "Si pasa algo malo, dirán que la culpa la tenemos nosotros", señaló. "Nosotros queremos que el país siga teniendo el derecho a vivir, a tener empleo, a comer, a estudiar y disfrutar de la vida", remarcó.

La referente de derechos humanos hizo hincapié en la necesidad de avanzar y no retroceder en materia de derechos humanos. "Despedir gente en cantidad es ir para atrás", sostuvo.

Carlotto también se refirió a la "pasividad de quienes sufren" y llamó al periodismo a "informar a la gente sobre cómo defenderse".

La ex ESMA fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Qué dijo Estela de Carlotto sobre el gobierno de Milei

En relación al gobierno de Milei, Carlotto lo calificó como "un gobierno legal pero que hace ilegalidades" y cuestionó su accionar. "Está para gobernar, no para ser tirano", sentenció.

La presidenta de Abuelas destacó la labor de algunas provincias, como Buenos Aires, que "está reparando todo aquello que se está rompiendo" y "tratando de ver cómo continuar con la búsqueda de centenares de nietos".

A sus 94 años, Carlotto ratificó su compromiso con la causa de los derechos humanos y la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura. "Tengo muchos años ya, 94 años es muchísimo, pero me siento de pie y con lucidez para llevar adelante la institución", aseguró.

"Queremos garantizar la continuidad de la búsqueda de los nietos que faltan", enfatizó.

Finalmente, Carlotto lamentó la falta de compromiso de las instituciones con la defensa de los derechos ciudadanos. "Hay gente obligada a defender a los ciudadanos y no lo hace, la Justicia, senadores, diputados. No veo que ninguna de estas instituciones bregue por el bien del pueblo", concluyó.

Sobre el futuro de la ex ESMA, Carlotto expresó sus dudas sobre las intenciones del gobierno. "Dicen que la van a reparar. La van a dejar como un museo para nada, quizás para una historia mentirosa", concluyó.