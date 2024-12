Alerta en DDHH por el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Las áreas de derechos humanos del Gobierno nacional sufren un desguace sin precedentes. Tras celebrar miles de despidos y cierres de dependencias, el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona eligió la víspera del Año Nuevo para notificar a cientos de personas sobre el cierre temporario del emblemático Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti a partir del 2 de enero por decisión del secretario de Derechos Humanos para una "reestructuración". Según confirmaron a El Destape desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el mensaje fue recibido a través de WhatsApp y aún no hay una notificación oficial. El organismo funciona en el predio de la ex Escuela Mecánica de la Armada (Ex ESMA), también ex centro clandestino de detención durante la última dictadura. Las y los trabajadores realizarán una asamblea unificada el jueves a las 10.

"El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante", dice la nota que ya circuló por redes sociales, en medio de alertas de despidos en el área, en el marco de la decisión política de reducir el Estado y "destruirlo", según las palabras del presidente, Javier Milei.

Con esta decisión, también informaron que el personal "queda EN GUARDIA PASIVA (sic) en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos", dice otro mensaje en el que no les precisaron si continuarán teniendo trabajo este 2025.

En comunicación con El Destape 1070, la delegada de ATE, Paula Donadío, reparó en el hecho de que, justamente, "lo primero que hizo este Gobierno fue quitarle la parte de derechos humanos al nombre del Ministerio". También señaló que serían unas cien personas las afectadas por la situación específica en el Conti.

Pero la decisión no fue sólo esa. En otro comunicado, las autoridades informaron que quienes no se hayan adherido al Plan de Retiro Voluntario no deben presentarse a trabajar. Según confirmaron a El Destape, las y los trabajadores recibieron esta información por WhatsApp escrito de la siguiente manera: “A todo aquel que NO se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado "trabajador imprescindible" para obtener su continuidad mediande un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del dia 02 de enero de 2025” (sic).

El Centro Cultural se convirtió en emblema desde su inauguración el 31 de mayo de 2008 por su propia historia de recuperación en 2004, por estar ubicado en medio de lo que fue el mayor centro clandestino de exterminio y detención durante la última dictadura cívico militar.

Con los años pasó a ser referencia en Argentina y en la región por ser un espacio de encuentro y reflexión sobre la historia argentina y latinoamericana, la memoria, los derechos vulnerados y las cuentas pendientes de la democracia, en donde hay un cine, hay exposiciones de artes visuales y audivisuales y se estrenan obras de teatro. Este año junto a las amenazas por despidos en el área se sumó también lo que les trabajadores denunciaron como "censura", luego de que Baños, el responsable de la Secretaría, decidiera que no se podía realizar allí el Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, que debieron mudar de lugar.

"De las 800 personas que estamos en la Secretaría, unas 600 ven en peligro su puesto de trabajado casi inmediatamente", denunció en diálogo con El Destape, el delegado de la Secretaría de DDHH por ATE, Octavio Rampoldi. Al igual que Donadío, señaló que para finales de 2023 eran unas mil personas las que trabajaban en la Secretaría y que hoy son 800. "Sufrimos despidos todos los meses desde marzo", afirmaron los delegados.

En un desglose que hizo Rampoldi a grosso modo señaló que no tomaron el retiro (no) voluntario 100 de unas unas 400 personas que están con contrato de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ACARA, un ente privado que gestiona dinero público, de donde el Gobierno ya desvinculó a más de 2400 personas, tal como festejó el vocero presidencial, Manuel Adorni, hace dos semanas.

El Gobierno nacional también decidió que ACARA dejara de pagar salarios en general, una medida que impactó en los sueldos de la totalidad de la planta de la Secretaría, ya que aportaba para lo que se conoce como "incentivos" con lo que les trabajadores completaban la mitad de sus ingresos.

En tanto, unas 130 personas están están en planta transitoria y otras tantas bajo el artículo 9 de contratación del Estado, de la Ley marco 048, una modalidad que establecida la renovación contractual anual automática.

Ante esta situación, Donadío hizo un llamado a la defensa de todas las políticas de derechos humanos y recordó que no es sólo el Conti: "Están los espacios de memoria, el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, el Archivo Nacional de la Memoria, que tienen una larga trayectoria de trabajo, serio y tienen sus ratificaciones a nivel internacional a través de Unesco y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Asamblea unificada en Ex ESMA

A propósito de los despidos y del recorte de políticas públicas, ATE Capital junto con los espacios de memoria Virrey Ceballos, ex Atlético y Morletti convocaron a una asamblea unificada a realizarse este jueves 2 a las 10. En tanto, el Consejo Directivo de ATE emitió un comunicado para informar que durante la jornada del jueves realizarán varias actividades en paralelo en distintas dependencias pertenecientes al Ministerio de Justicia y, también, que a las 15.30 participarán de la histórica ronda de Madres de Plaza de Mayo.

"Ante los despidos masivos en la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia, la destrucción de las políticas de Derechos Humanos y el inminente cierre de los Sitios de Memoria, necesitamos del apoyo de todos y todas para seguir defendiendo nuestra Memoria colectiva y las políticas que la preservan", dice la convocatoria compartida en las redes sociales por los Centros de Memoria, lugares que también fueron centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura cívico militar.