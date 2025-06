El Gobierno objetó la fusión Telecom-Telefónica y crece la tensión entre Milei y Clarín

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) objetó la operación por medio de la cual la empresa Telecom adquirió el control exclusivo sobre Telefónica, en una de las mayores operaciones de concentración económica en el sector de telecomunicaciones argentino. El freno y la puesta en marcha de un periodo de negociación entre las partes pueden significar el acrecentamiento de la tensión entre el presidente Javier Milei y el Grupo Clarín.

La Secretaría de Industria y Comercio (SIyC), previo dictamen de la CNDC, emitió un Informe de Objeción sobre la operación a través de la cual Telecom compró el control exclusivo sobre Telefónica. La maniobra involucra la adquisición de la totalidad de las acciones de la compañía, que presta servicios de telefonía móvil y fija, banda ancha fija y televisión paga a escala nacional bajo las marcas Movistar y Tuenti. A su vez, Telecom es también una compañía de telecomunicaciones que participa en los segmentos de telefonía fija y móvil (marca Personal), acceso a internet de alta velocidad y televisión por cable (marca Flow).

Por qué objetan la fusión Telecom-Telefónica

Luego del análisis preliminar, la CNDC identificó "riesgos significativos" por los potenciales efectos sobre la competencia en los diversos mercados de telecomunicaciones involucrados, de modo que pueda resultar en un "perjuicio para el interés económico general", señaló el dictamen de 127 páginas. La operación eliminaría a uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país, lo que dejaría un mercado nacional "altamente concentrado entre solo dos jugadores: Telecom, con una participación estimada del 58%, y AMX (Claro) con 42%", subrayó el escrito.

También resultaría preocupante la acumulación de espectro radioeléctrico, que excedería en todos los casos el límite regulatorio de 140 MHz establecido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), alcanzando excesos de hasta 130 MHz en ciertas localidades. El espectro es un recurso finito indispensable para la prestación de servicios móviles.

En los mercados de servicios fijos residenciales, la operación tendría efectos en 186 localidades en todo el país. En 114 localidades del mercado de internet residencial y 143 del mercado de telefonía fija, Telecom podría obtener participaciones superiores al 40%, alcanzando "en muchos casos posiciones que podrían ser monopólicas", explicó el documento. Las jurisdicciones que mostrarían mayores niveles de concentración incluyen a la Ciudad de Buenos Aires y su región metropolitana, y numerosas localidades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Qué hará Héctor Magnetto

La fusión también podría generar efectos anticompetitivos en servicios empaquetados (cuádruple play), donde Telecom sería el único operador con capacidad nacional para ofrecer paquetes que incluyan telefonía móvil, internet, televisión paga y telefonía fija, lo que podría "crear ventajas competitivas irreplicables para sus competidores".

En el mercado de servicios corporativos de telecomunicaciones, bajo cualquier escenario analizado, la participación conjunta superaría el 50%, lo que podría generar una posición dominante que afecte la competencia en este segmento estratégico. La SIyC y la CNDC emiten un Informe de Objeción cuando consideran que la operación notificada tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia en un mercado de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general. Por esta razón, convocará a representantes de Telefónica y Telecom a una audiencia especial destinada a analizar las "posibles medidas que mitiguen los potenciales efectos negativos de la operación de concentración sobre la competencia", concluyó el escrito.

El problema es que a mediados de marzo, en España se desentendieron desde un principio de la riña jurídica e incluso dijeron haber cobrado los U$S 1.245 millones que representó la operación. La directora financiera y responsable de Telefónica Hispam, Laura Abasolo, abordó el tema durante una charla con inversores y les manifestó: "El activo ya no es parte de la multinacional. No tenemos activo en Argentina". Además, la directiva destacó que si el gobierno de Javier Milei toma medidas, éstas no afectarían a Telefónica, al comprador. Es difícil imaginar a Héctor Magnetto haber movido tantas fichas para quedarse con nada.