Conmoción: una tenista británica se desplomó en plena cancha y su rival argentina tuvo un gran gesto

Conmoción: una tenista británica cayó y su rival argentina tuvo un gran gesto

Una dramática situación se vivió en pleno partido de tenis en las últimas horas y preocupó a todos los fans del mencionado deporte. Es que una representante inglesa se desplomó en la cancha mientras disputaba su encuentro ante la argentina Julia Riera. Esta última rápidamente reaccionó ante lo sucedido para ayudarla junto a los médicos presentes en la Copa Colsanitas, campeonato WTA 250 de Bogotá, Colombia.

Se trata de Francesca Jones, quien trató de ejecutar su saque y ni bien levantó la pelota cayó en el polvo de ladrillo. El cuerpo médico actuó y fue a socorrerla, mientras que la pergaminense de 22 años que ganó el primer set por 6-2 y perdió el segundo por 7-5 cruzó la red para estar con ella y ayudar. La autoridad máxima en el recinto decretó el retiro del torneo para Jones -quien salió en silla de ruedas- y comunicó que la joven argetina avanzó a octavos de final, donde se verá las caras con la brasileña Ingrid Gamarra Martins.

La británica Francesca Jones se desplomó y conmocionó al tenis mundial

La historia de la tenista que cayó en plena cancha no es una más dentro del tenis mundial. A raíz de una displasia ectodérmica por electrodactilia, Jones tiene tres dedos en su pie derecho, cuatro en el izquierdo y tres dedos en cada mano sumados al pulgar. En una entrevista reciente, la n°129 del mundo que reside en Barcelona, España, aseguró que los médicos le dijeron que no podría jugar al tenis pero no pierde las ilusiones de continuar su carrera: "tengo grandes objetivos por lograr y quiero cambiar la perspectiva de la gente. El tenis me ayudó a ser quien soy en la cancha y espero que lo siga haciendo".

La tenista británica Francesca Jones

Furor en el tenis argentino porque Francisco Comesaña lo dio vuelta en Bucarest

El tenis argentino tuvo otra jornada positiva por lo que ocurrió con Francisco Comesaña en los 16avos de final del ATP 250 de Bucarest 2025, en Rumania. El marplatense de apenas 24 años perdió el primer set por 6-4 frente al eslovaco Martin Klizan, aunque más tarde pudo reponerse para llevarse el segundo parcial por 7-5 con lo justo en la cancha 2. Ya en la tercera y definitiva manga, el encuentro estaba 5-5 cuando el bonaerense quebró el saque del adversario y concretó el triunfo por 7-5 también. En los octavos chocará con el español Roberto Bautista Agut, que sufrió para eliminar al chino Bu Yunchaokete por 3-6, 6-2 y 7-5. Este cotejo será el miércoles 2 de abril, con el horario a definir todavía por la organización.

"Fran" aparece hoy 64° en el ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), mientras que su rival se coloca en el puesto número 296 en el mencionado listado. Se trató del debut del "Tiburón" en este certamen europeo sobre polvo de ladrillo, donde además participará en los octavos de final en el dobles junto a su compatriota Sebastián Báez. En la misma competencia pero en la cancha 1, otro argentino como Camilo Ugo Carabelli derrotó al local Radu Albot por 6-4 y 6-3 para pasar a los octavos, donde chocará con el austríaco Filip Misolic.