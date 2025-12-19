ALERTA ANSES y ARCA: se filtraron datos personales de ciudadanos argentinos en la dark web

Un sitio especializado en circulación de datos de la deepweb advirtió por la supuesta filtración masiva de información de ciudadanos argentinos que estaban a resguardo de organismos oficiales como ANSES y ARCA. Se trata de una base datos de 1 TB de información confidencial de SudamericaData, una empresa dedicada a la elaboración y venta de reportes sobre personas y compañías. Desde ARCA negaron cualquier tipo de "incidente de seguridad que comprometa la información de los contribuyentes".

Según un artículo de Daily Dark Web, hubo recientemente una presunta filtración masiva de dato, que incluiría registros no solo de ANSES y ARCA sino también de los Registros de la Propiedad Automotor, compañías de telefonía celular y millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing.

La base de esta empresa SudamericaData, que luego pasó a llamarse "WorkManagement" según el sitio, era consultada por las fuerzas de seguridad al momento de encarar investigaciones. Sin embargo, no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos, que funcionaba bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Qué figura en el listado

Más de 60 millones de registros de la base de datos de ciudadanos de ARCA (Ex AFIP).

Más de 75 millones de registros de la base de datos de propiedad de vehículos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Más de 176 millones de registros de bases de datos laborales de la ANSES que contienen números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales.

Más de 100 millones de registros de bases de datos de compañías de telefonía celular.

Millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing.

Datos de usuarios internos de la web de la compañía y el código fuente de la misma.

Qué dijo ARCA

Al trascender la noticia, ARCA emitió un comunicado con el que aclaró que no detectaron "ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes". También se remarcó que la presunta información "no corresponden a información confidencial ni protegida por el secreto fiscal".

"No se detectaron accesos no autorizados, vulneraciones de sistemas ni afectación de las bases de datos. Asimismo, los datos mencionados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni protegida por el secreto fiscal. ARCA monitorea de manera permanente su infraestructura tecnológica y aplica estándares de seguridad para garantizar la protección de la información", agregó el organismo.