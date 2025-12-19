El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 se promociona como una hoja de ruta guiada por el equilibrio fiscal como ancla inflacionaria, aunque no faltan las perlitas de gastos, que se suman a la condonación de impuestos a los sectores más concentrados de la economía. En la inciativa se incluye, dentro del artículo 11, un proyecto de remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington, bajo jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. De acuerdo con el texto, el presupuesto total para esta obra asciende a 9.429 millones de pesos (unos U$S 6,4 millones actuales).

El gasto está programado para ejecutarse en un esquema plurianual que comienza en el ejercicio 2026, con una partida específica para ese año de 5.388 millones de pesos destinada a bienes de uso,. Este desembolso inicial representa un avance físico proyectado del 57,14% del total del proyecto. Para el 2027, se prevé una inversión adicional de 3.852,4 millones de pesos, lo que permitirá alcanzar un progreso acumulado del 98% de la obra,. La finalización de los trabajos está prevista para 2028, con una asignación de 188,6 millones de pesos para completar el 100% del cronograma.

El detalle está incluido en la planilla anexa del artículo, titulada "Contratación de Obras de Inversión con Incidencia en Ejercicios Futuros", bajó el proyecto 40 (Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington) y Programa 2 (Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales). Este artículo es el que brinda el marco legal, autorizando la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el Ejercicio Financiero 2026, remitiendo al detalle que figura en las planillas anexas.

En medio del ajuste, Milei gasta $10.000 millones en la casa del embajador

El número convive con recortes, reasignaciones y prórrogas en otras áreas del gasto público, en un contexto donde el propio Poder Ejecutivo plantea la necesidad de ordenar las cuentas y reducir la presencia estatal.

No se trata de una sede consular ni de un espacio de atención a la comunidad, sino de una vivienda destinada a la representación política. En los fundamentos presupuestarios no se detallan alcances de la obra, plazos ni desagregación del gasto. Tampoco se explicita si la partida corresponde a un ejercicio anual o a un plan plurianual. La cifra aparece consolidada, sin mayor desarrollo.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores no se difundieron informes públicos que expliquen el estado edilicio del inmueble ni la urgencia de la intervención. Tampoco hay antecedentes recientes de comunicaciones oficiales que alerten sobre riesgos estructurales o incumplimientos normativos que obliguen a una remodelación de esa magnitud. Con lo cual se está haciendo referencia a gastos estéticos principalmente.

El proyecto también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control. Las obras en el exterior suelen presentar dificultades adicionales para el seguimiento administrativo y la auditoría. Contrataciones, proveedores y certificaciones se rigen por normas que combinan legislación argentina y regulaciones locales. Sin información pública detallada, el control queda circunscripto a organismos que ya enfrentan restricciones de recursos.

La remodelación macrista

La última vez que se incluyó en el Presupuesto la remodelación de la embajada argentina en Estados Unidos fue en el proyecto de 2016, exactamente hace diez años, por un monto de 3,5 millones de dólares. El anteproyecto de ese momento consistió en la asignación de 3,5 millones de dólares para la “Remodelación Embajada y Residencia en Washington – Etapa II”.

A la fecha el proyecto de obra se encuentra en etapa de aprobación del llamado a licitación y se requiere de esta aprobación presupuestaria para que pueda adjudicarse en 2016. Al revisar la situación económica y algunos costos en Estados Unidos, en principio, la necesidad de fijar un 20% para cubrir una posible variación del costo de la obra colisiona con un acumulado de inflación en 2015 de sólo 1,5%.

La embajada argentina está ubicada en el cotizado barrio de Dupont Circle, en una casa originalmente construida para George Franklin Huff, congresista republicano de Pennsylvania. Huff fue electo en el año 1891 para formar parte del quincuagésimo segundo Congreso y reelecto en cinco oportunidades para dicho cargo. Se casó con Henrietta Burrell, con quien tuvo ocho hijos.

En 1906 Huff contrató al arquitecto Horace Trumbauer para que se hiciera cargo del diseño de su residencia. El 20 de febrero de 1913, el gobierno argentino compró la casa a la señora Henrietta Huff, quien decidió venderla después del fallecimiento de su esposo en 1912.

Un breve recorrido por los precios de los inmuebles en Dupont Circle, en Washington DC, donde está la representación diplomática argentina, muestra que, por ejemplo, una casa de cinco habitaciones y cuatro baños -de una superficie similar a la embajada- cuesta 1,7 millones de dólares. Otra propiedad incluso de la misma época de la representación argentina, de siete habitaciones y 3 baños, está a la venta por 1,9 millones de dólares.