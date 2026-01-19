Son resistentes al sol y fáciles de cuidar: cuáles son las mejores 5 plantas para este verano

Son resistentes al sol y fáciles de cuidar: cuáles son las mejores 5 platas para este verano

Las plantas son una opción clave para decorar el balcón, la terraza o el jardín y añadirle color a tu hogar, pero en medio de las altas temperaturas del verano es clave elegir aquellos ejemplares que resistan al calor y al sol.

En verano los rayos de sol se vuelven más intensos y mantener bien las plantas puede ser todo un desafío. Pero hay ciertas especies que no requieren mucho cuidado y que pueden tenerse en el exterior sin problemas, estas son:

Malvón

Es una de las más elegidas para esta época del año porque es resistente al calor y debe tener luz de sol directa. Además, de tener una amplía variedad de colores para decorar cualquier espacio, es fácil de cuidar porque debe regarse moderadamente. La clave está en que debe estar plantada en tierra que drene bien y es necesario podarla para fomentar su crecimiento.

Lavanda

También es una plata que resiste y vive bien en el sol. Ideal para jardines o espacios amplios, crece como un arbusto y perfuma los ambientes con su olor inconfundible. Su flores violetas atraen mariposas y abejas. La lavanda necesita sol directo y riego moderado.

Petunias

Se caracteriza por sus flores en forma de trompeta de una amplía variedad de colores y son muy resistentes a diferentes climas, especialmente al calor. Estas especies puede cultivarse en jardines, macetas, ya sea en balcones, parques y hasta jardines. La clave para cuidarlas es sacarle las flores secas

Girasoles

Estas platas son conocidas por seguir la trayectoria del sol, pueden cultivarse en macetas o en el piso, siempre que reciba la luz adecuada y que se encuentre en suelo que drene bien, que sea ligeramente arenoso y fértil.

Alegrías guineanas

Las alegrías guineanas tienen hermosas flores y también resisten al calor. Son ideales para los climas cálidos porque pueden soportar altas temperaturas y florecer durante largos periodos de tiempo, incluso en condiciones de escasez de agua. Por eso, son una opción clave para quienes no suelen recordar regarlas porque no requieren de mucho cuidado.