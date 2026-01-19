Disney Plus tiene en su catálogo un filme argentino que es furor.

La película argentina que está entre lo más visto de la plataforma Disney Plus es Homo Argentum, el filme protagonziado por Guillermo Francella y dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat. El proyecto fue desarrollado por Horacio Convertini y Andrés Duprat, con producción de Pampa Films y Gloriamundi.

La película está compuesta por dieciséis relatos autónomos en los que Guillermo Francella encarna distintos personajes, organizados a modo de breves viñetas que buscan indagar desde el humor en aquello que define al llamado “gen argentino”. El reparto se completa con figuras como Eva De Dominici, Clara Kovacic, Miguel Granados, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Milo J, entre otros. El estreno tuvo lugar el 14 de agosto de 2025 en los cines de Argentina.

La idea original nació del propio Francella, quien manifestó en reiteradas ocasiones su admiración por el neorrealismo italiano y, en particular, por la película I mostri (1963), de Dino Risi, a la que considera una obra capaz de retratar con precisión la identidad italiana. A partir de esa inspiración, el actor le propuso a Mariano Cohn y Gastón Duprat -con quienes ya había trabajado en la serie El encargado- llevar adelante una comedia cinematográfica que reflejara rasgos, contradicciones y comportamientos propios de la argentinidad.

El rodaje comenzó en octubre de 2024 y se extendió durante nueve semanas. Las filmaciones se realizaron en múltiples escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias del país, así como también en locaciones de Italia, aportando diversidad geográfica y cultural a las historias que conforman el filme.

Elenco completo de Homo Argentum