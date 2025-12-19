Cuenta DNI en Navidad: los mejores descuentos para comprar barato

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios en el mes de Navidad.

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia y ofrece cada semana grandes beneficios para que los bonaerenses puedan ahorrar algo de dinero en tiempos de dificultades económicas y sobrellevar sus gastos. Se trata de una herramienta que genera buenas oportunidades para alentar al consumo tanto para los comerciantes como para sus clientes, en la rueda que permite la compra y venta de productos.

En esta época de Fiestas se buscan ofertas que permitan realizar con un poco más de aire las compras para la Navidad y Año Nuevo. Una etapa en la que irremediablemente se gasta muchísimo, al buscar completar la mesa, recibir familiares, amigos y parejas. En ese aspecto, Cuenta DNI refuerza con grandes descuentos y beneficios su billetera y hay que estar atento a qué días se pueden aprovechar las promociones en distintas áreas.

Cuándo se puede aprovechar el descuento en carnicerías antes de Navidad

Una de las promos más utilizadas es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que este mes será el sábado 20, previo a las fiestas. La novedad para cerrar el año es que tendrá un nuevo tope de reintegro, ahora de $7.000. Por su parte, ya pasó el descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de entre 13 y 17 años, que pasó este último sábado 13 y domingo 14 de diciembre.

Cuáles son todos los descuentos ofrece Cuenta DNI en época navideña

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuenta DNI: cuándo son los descuentos en supermercados y mayoristas en diciembre

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

A esto se suma un esquema de descuentos en cadenas y mayoristas clave: