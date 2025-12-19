Parece sacado de un cuento medieval: el pueblo en España con menos de 300 habitantes ideal para conocer

Parece sacado de un cuento medieval: el pueblo con menos de 300 habitantes ideal para conocer.

Existe un pueblo que es el más pequeño de toda España, con menos de 300 habitantes, y que parece sacado de un cuento medieval. Además de las capitales de las grandes ciudades, el mundo está lleno de pueblos pequeños y escondidos que vale la pena conocer.

El claro ejemplo de esto es Frías, pueblo ubicado en Burgos, que es la ciudad más pequeña de toda España. "Parece sacada de un cuento medieval, con un castillo subido encima de una roca, y casas colgando literalmente de un acantilado", cuenta Stella Trece, creadora de contenido de viajes.

"Caminar por sus calles empedradas es como viajar por el tiempo", agrega la influencer. A unos pocos minutos se encuentra Tobera, otro pueblo mágico de España conocido como "el pueblo de las 1000 cascadas", rodeado de montañas y puentes de piedra, con cascadas que caen por todo el pueblo.

"Si alguna vez buscás un destino diferente con historia, naturaleza y magia, tu destino es Frías y Tobera", cierra Stella. Sin dudas, se trata de dos destinos que vale la pena conocer si en algún momento tenés la oportunidad de conocer España.

Historia sobre Frías, el pueblo medieval de España

Frías tiene una enorme riqueza histórica. Fue declarada ciudad en el año 1435 y hasta el día de hoy conserva monumentos emblemáticos como el castillo de los Velasco, y el puente medieval sobre el río Ebro, una construcción imponente que durante siglos fue clave para el comercio y el control del territorio.

Cada rincón de este pueblo pequeño refleja su pasado medieval y refuerza esa sensación de estar caminando dentro de una postal antigua. Es una gran opción para quienes buscan alejarse del turismo masivo, al igual que Tobera.

Ambos paisajes están rodeados de cascadas, senderos y miradores que invitan a desconectarse y perderse en la arquitectura de época y los paisajes verdes.

Cómo llegar a Frías desde Madrid

Para llegar a Frías desde Madrid, la forma más práctica es en auto. El viaje dura aproximadamente 3 horas. Desde Madrid se toma la A-1 en dirección a Burgos. Antes de llegar a la ciudad se continúa por la AP-1 hasta la salida de Briviesca.

Desde ahí, se sigue por rutas secundarias bien señalizadas hacia Frías. Si querés recorrer también Tobera y otros pueblos de la zona, es ideal alquilar un auto para moverse libremente y aprovechar mejor las vistas.