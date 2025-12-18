La policía española registra un laboratorio en la investigación sobre la peste porcina africana

FOTO DE ARCHIVO: España despliega mil agentes para contener el brote de peste porcina

La policía española registró el jueves un laboratorio financiado por el Estado cerca de Barcelona como parte de una investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana en la misma zona, informó la policía regional.

La medida ordenada por los tribunales se produce tras la preocupación suscitada este mes por la posibilidad de que el brote detectado en jabalíes se debiera a una fuga en el laboratorio. La secuenciación del genoma mostró que la cepa es similar a la utilizada en investigación y desarrollo de vacunas y diferente de otros casos en Europa.

La peste porcina africana es inofensiva para el ser humano, pero puede ser mortal para cerdos y jabalíes y se propaga con rapidez.

España es el mayor productor de carne de porcino de la Unión Europea, con cerca de una cuarta parte de la producción del bloque, y el brote ha amenazado las exportaciones, lo que ha llevado a las autoridades a imponer restricciones a los desplazamientos e intensificar los esfuerzos para tranquilizar a los socios comerciales.

La policía dijo que el registro en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA, por sus siglas en catalán) fue ordenado por un juez de instrucción local y forma parte de unas diligencias preliminares que han sido declaradas secretas.

El centro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. CReSA dijo al sitio web de verificación de noticias Maldita.es que no había encontrado pruebas de ser el origen del brote.

El brote, el primero en España desde 1994, solo se ha detectado en animales salvajes de la sierra de Collserola, a las afueras de Barcelona, y no se han registrado casos en granjas.

Las autoridades han descubierto el virus en 26 cadáveres de jabalíes en la zona de confinamiento de seis kilómetros impuesta por las autoridades tras el brote. CReSA se encuentra dentro de la misma zona.

Con información de Reuters