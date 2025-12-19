Paritarias empleados de comercio: cómo quedan las escalas salariales hasta abril 2026

Empleados de comercio: el extra que se cobra en diciembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto con las cámaras empresarias del sector, oficializó el nuevo acuerdo paritario para los trabajadores mercantiles, que fija las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 entre diciembre de 2025 y abril de 2026. El entendimiento alcanza a todas las categorías y establece un esquema de sumas fijas que luego se incorporarán al salario básico.

Según lo acordado, en diciembre de 2025 los empleados de comercio percibirán una suma fija no remunerativa de $60.000, que deberá abonarse dentro del mismo mes. Para el primer trimestre de 2026, el acuerdo prevé un refuerzo mensual mayor: entre enero y marzo, los trabajadores cobrarán $40.000 más $60.000 por mes, lo que totaliza $100.000 mensuales en concepto de sumas no remunerativas durante ese período.

El punto clave del entendimiento es que todas estas sumas se incorporarán al salario básico a partir de abril de 2026, consolidando los aumentos dentro del salario convencional y generando impacto en adicionales, aguinaldo y otros conceptos.

A continuación, los salarios de bolsillo estimados para diciembre 2025, por categoría, incluyendo básico y bonos (sin considerar aguinaldo):

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.156.852

Categoría C: $1.169.560

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

La actualización salarial rige para todas las categorías del CCT 130/75, incluyendo:

Maestranza

Administración

Cajeros

Auxiliares

Auxiliares especializados

Vendedores

Régimen para menores

Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas.

El acuerdo ratifica que el adicional por antigüedad seguirá calculándose en 1% por cada año trabajado, aplicado sobre todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos. Asimismo, se mantiene el pago del presentismo, conforme a lo establecido en el artículo 40 del convenio colectivo.

En cuanto al cronograma, se estableció que:

El monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes .

Las sumas de enero, febrero y marzo deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada mes.

Con este acuerdo, los empleados de comercio ya cuentan con un esquema salarial definido hasta abril de 2026, que refuerza los ingresos durante el inicio del año y consolida las subas dentro del salario básico a partir del segundo trimestre.