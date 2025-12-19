Paritarias empleados de comercio: cómo quedan las escalas salariales hasta abril 2026

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto con las cámaras empresarias del sector, oficializó el nuevo acuerdo paritario para los trabajadores mercantiles, que fija las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 entre diciembre de 2025 y abril de 2026. El entendimiento alcanza a todas las categorías y establece un esquema de sumas fijas que luego se incorporarán al salario básico.
Paritarias de empleados de comercio: cómo quedan las escalas salariales hasta abril de 2026
Según lo acordado, en diciembre de 2025 los empleados de comercio percibirán una suma fija no remunerativa de $60.000, que deberá abonarse dentro del mismo mes. Para el primer trimestre de 2026, el acuerdo prevé un refuerzo mensual mayor: entre enero y marzo, los trabajadores cobrarán $40.000 más $60.000 por mes, lo que totaliza $100.000 mensuales en concepto de sumas no remunerativas durante ese período.
El punto clave del entendimiento es que todas estas sumas se incorporarán al salario básico a partir de abril de 2026, consolidando los aumentos dentro del salario convencional y generando impacto en adicionales, aguinaldo y otros conceptos.
Paritarias de empleados de comercio hoy: escala salarial y acuerdo confirmado para FAECyS
A continuación, los salarios de bolsillo estimados para diciembre 2025, por categoría, incluyendo básico y bonos (sin considerar aguinaldo):
Cajeros
-
Categoría A: $1.171.091
-
Categoría B: $1.176.448
-
Categoría C: $1.183.333
Vendedores
-
Categoría A: $1.171.091
-
Categoría B: $1.194.044
-
Categoría C: $1.201.690
-
Categoría D: $1.218.519
Maestranza
-
Categoría A: $1.155.795
-
Categoría B: $1.156.852
-
Categoría C: $1.169.560
Auxiliares Generales
-
Categoría A: $1.171.091
-
Categoría B: $1.178.740
-
Categoría C: $1.203.985
Auxiliares Especiales
-
Categoría A: $1.180.274
-
Categoría B: $1.194.041
A quiénes alcanza el acuerdo de comercio
La actualización salarial rige para todas las categorías del CCT 130/75, incluyendo:
-
Maestranza
-
Administración
-
Cajeros
-
Auxiliares
-
Auxiliares especializados
-
Vendedores
-
Régimen para menores
Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas.
El acuerdo ratifica que el adicional por antigüedad seguirá calculándose en 1% por cada año trabajado, aplicado sobre todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos. Asimismo, se mantiene el pago del presentismo, conforme a lo establecido en el artículo 40 del convenio colectivo.
En cuanto al cronograma, se estableció que:
-
El monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes.
-
Las sumas de enero, febrero y marzo deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada mes.
Con este acuerdo, los empleados de comercio ya cuentan con un esquema salarial definido hasta abril de 2026, que refuerza los ingresos durante el inicio del año y consolida las subas dentro del salario básico a partir del segundo trimestre.