Javier Milei estalló contra Mirtha Legrand: "La venenosa"

Milei enojado con Mirtha porque habló de su altura

El presidente Javier Milei visitó el programa de su pareja, Amalia "Yuyito" González a quién le brindó una entrevista mano a mano y donde el mandatario respondió las críticas que realizó Mirtha Legrand sobre el noviazgo con la ex vedette. El referente libertario estalló y no se guardó nada.

El encuentro en Empezar el Día, por Ciudad Magazine, se dio a un año de la primer entrevista de Yuyito con el presidente y fue el primero desde que es Jefe de Estado y desde que son pareja. En ese contexto, casi al final de la charla, Milei cargó contra la figura de El Trece.

"Para la venenosa, que habla de las alturas, representa nuestras alturas verdaderas", enfatizó Javier Milei durante la nota en referencia a Mirtha Legrand, dejando ver que los dichos de la Chiqui no cayeron bien en el mandatario.

Por su parte, Yuyito González se quitó el calzado y expresó: "¿Sabés qué hago? Me voy a sacar las sandalias y nos vamos a parar". El presidente le respondió que "así deja de hablar estupideces". "Qué se dejen de hablar. Hoy vamos a quemar a medio mundo", añadió la conductora de Empezar el Día.

Mostrando que lo golpearon los comentarios sobre su altura, Javier Milei miró a cámara y señaló: "Para que vea la diferencia, señora. Le llevo más de cinco centímetros".

Para cerrar, Yuyito González afirmó que le gustaría "ser más alta". "¿No está bueno? Hay muchos hombres a los que les gusta", bromeó. El presidente concluyó: "Bueno, andá con zancos. A mí me gustan altas, rubias y...". No pudo terminar la frase porque fue interrumpido por su pareja.

¿Qué dijo Mirtha Legrand que enojó tanto a Javier Milei?

Durante el último programa de La Noche de Mirtha, la diva de El Trece respondió a los dichos sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei a la cual había calificado de rara y si bien trató de aclarar, volvió a tirarles un palito: "Ella lo interpretó mal. Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio del Hotel Alvear, y me acompañaba una persona para bajar las escaleras tediosas. Ahí una periodista me tomó por sorpresa y me preguntó si me gustaba la pareja".

"Yo le dije que no, pero porque pensé que me decía físicamente porque hay como un desnivel entre los dos. Ella es más alta. Yo me refería eso. Lo interpretó mal La Yuyo. Yo pienso que se quieren. Ella está muy enamorada", enfatizó Mirtha Legrand mientras en la mesa también estaba el vocero presidencial, Manuel Adorni.