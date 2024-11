Javier Milei ventiló una intimidad de anoche con Yuyito González: "Profilaxis"

Javier Milei ventiló una intimidad de anoche con Yuyito González.

Este lunes, Javier Milei visitó a su novia Yuyito González en su programa de Canal Ciudad Magazine, “Empezar el día”, a un año de haber ido por primera vez. “Cumplí con mi palabra, te dije que iba a volver como presidente”, aseguró el líder libertario al comienzo de la charla donde se sometió a una íntima entrevista que tocó todo tipo de tópicos.

La conversación tuvo momentos políticos y de gestión del mandatario, la crisis que afronta el país y las críticas que recibe su gobierno, pero también tuvo caricias en vivo, canciones de amor y algunas confesiones de la pareja. En ese contexto, uno de los momentos más fuertes se dio cuando, entre risas, el Presidente contó que “por una cuestión de profilaxis” prefirieron no tener relaciones sexuales la noche anterior a la nota en vivo. “Ayer no estuvimos. Coincidimos. Mejor cada uno en su lugar”, acotó luego la conductora.

Este lunes el presidente Javier Milei visitó el programa de su novia, Amalia "Yuyito" González, para una nueva entrevista en Empezar el Día. En la antesala al encuentro, la "primera dama" reveló detalles de cómo sería el encuentro. En su programa que se trasmite por Ciudad Magazine, Yuyito se refirió al look que iba a usar para recibir al mandatario libertario y generó controversias por sus comentarios "machistas".

"Divina, divina porque esa foto va a dar la vuelta al mundo por él. Soy la novia del presidente, tengo que estar impecable. Lo tengo que hacer quedar bien. Yo justo ayer lo hablaba con mi hijo Stéfano y él coincide en que a los hombres les gusta que las mujeres que están al lado de ellos los hagan quedar bien", expresó Yuyito González sobre como iba a recibir a su pareja en Ciudad Magazine.

Yuyito González y Javier Milei están en pareja.

La conductora continuó hablando sobre el look para la entrevista con Javier Milei y fue más a fondo: "Al hombre no le gusta que su mujer lo haga quedar mal. No es que ellos estén al tanto de la moda, pero sí se fijan en sentirse cómodos con la mujer que tienen al lado. Ahora me van a matar las feministas, pero, para el hombre, la mujer es un poco como la proyección de la imagen de él. Me van a salir a matar mal, pero no me importa".

"No me interesa nada porque yo lo siento así y sé que es así, porque tengo la suficiente experiencia para decirlo. Es una proyección y entonces hay que fijarse en los detalles. Que el hombre se sienta cómodo con su mujer. Esto si se van a mostrar (ante otra gente), si no mandate con todo, ahí tirás la chancleta. Pero, si te van a ver, hay que hacer que tu señor se sienta cómodo", concluyó Yuyito González.