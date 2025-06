Las nuevas medidas de ARCA sobre las compras en el exterior.

Debido a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei crecieron exponencialmente las compras en el exterior y por este motivo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará a aplicar nuevos controles.

Según datos oficiales, solo en enero de 2025, las compras con tarjetas de crédito en Chile creció un 541 por ciento, ya que los precios son mucho más bajos tanto en el país vecino como en otros territorios limítrofes.

Es así cómo la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear las operaciones de argentinos en el exterior y así reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.

Según dispuso ARCA, a partir del próximo mes las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a la agencia nacional los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales. Esto quedó oficializado mediante el Decreto 5662/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Qué información le pedirá ARCA a los bancos ante compras internacionales

Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país.

Número de tarjeta.

Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Fecha de la operación.

Identificación del país.

Identificación de la moneda de origen.

Monto de la operación en moneda extranjera.

Monto de la operación en pesos.

Nombre del comercio.

Código de rubro del comercio.

Número de identificación del comercio.

La ex AFIP pedirá información a los bancos sobre las compras en el exterior.

Los 3 electrodomésticos que ARCA no deja ingresar desde Chile

Con la vuelta de los viejos "tour de compras" por el exterior ARCA comunicó que hay tres electrodomésticos que no pueden pasar la frontera. Según la ex AFIP la medida busca evitar la importación no declarada con fines comerciales y proteger la producción nacional en sectores sensibles.

Cuáles son los electrodomésticos que ARCA no deja ingresar al país

Heladeras

Lavarropas

Smart TVs de grandes dimensiones

Estos productos requieren autorizaciones específicas y no pueden ser ingresados bajo la categoría de equipaje personal. Sin embargo, hace poco el gobierno de Javier Milei habilitó que personas particulares importen autos nuevos desde el exterior, sin necesidad de pasar por concesionarias oficiales.

Cuáles son los electrodomésticos que sí se pueden traer