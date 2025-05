El ingreso de turistas sigue cayendo por el dólar barato: en abril bajó 4,8% interanual

Producto del dólar barato que promueve el Gobierno, el turismo receptivo cayó un 4,8% en abril con respecto al mismo mes del año pasado, según el Indec. Por otro lado, la cantidad de argentinos que salieron del país aumentó un 24% con respecto de abril del 2024.

Durante el cuarto mes del año, ingresaron 699.300 visitantes no residentes al país: 418.800 fueron turistas y 280.500 fueron excursionistas. Esto representó una caída interanual del 8,3%.

En cuanto al turismo receptivo, la mayor cantidad de turistas provino de Uruguay (18,7%), seguido por Brasil (18,5%) y Europa (15%). Por el lado de turistas no residentes, el 45,2% llegó a la Argentina a través de vía aérea, el 42,9% a través de vía terrestre y el 12% restante a través de vía fluvial/marítima.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.425.600 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 881.200 fueron turistas y 544.400 excursionistas. Del total del turismo emisivo, el 77% viajó a países limítrofes: 26,8% a Brasil, 24,6% a Chile y 11,5% a Paraguay.

En cuanto a turistas residentes, el 51% salió del país por vía terrestre, el 41,6% por vía aérea, y el 7,5% por vía fluvial/marítima. Esto marcó un saldo negativo en abril de 726.300 visitantes internacionales, debido a los saldos, también negativos, de 462.400 turistas y 263.900 excursionistas. Y los visitantes no residentes realizaron 727.700 viajes, mientras que los residentes hicieron 1.425.600 durante el cuarto mes del año.

Dólar colchón: ARBA calificó de "blanqueo encubierto" el plan del Gobierno

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) cuestionó el plan del gobierno nacional para facilitar el uso de los dólares del colchón calificándolo como un "blanqueo encubierto" y ratificó la continuidad de sus controles tributarios.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó los recientes anuncios de la administración del presidente Javier Milei, denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros" y remarcó que, pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes. Al respecto, sostuvo que "no hay modificaciones concretas en términos normativos" e indicó que "las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa".

En este marco, el titular de ARBA señaló que "lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias". En este último caso, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.

En la mirada del gobierno de Axel Kicillof, transmitida por Girard, al plan oficial "se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados".