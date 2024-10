Yuyito González y Javier Milei pusieron fecha: "Preparate"

Yuyito González volverá a entrevistar a Javier Milei

La conductora y ex vedette Amalia "Yuyito González" comenzó hace algunos meses un romance con el presidente Javier Milei y a un año del primer encuentro entre ambos, volverán a estar juntos al aire, aunque por primera vez como pareja. "La primera dama" confirmó la fecha en la que esto sucederá.

El encuentro será nuevamente en el programa Empezar el Día, que se trasmite por Ciudad Magazine y que conduce Yuyito. El primer contacto entre ambos fue el 3 de noviembre del año pasado, cuando el mandatario visitó el programa, aunque en aquella ocasión él era candidato y aún estaba en pareja con Fátima Flórez.

Al comenzar con el programa, Yuyito González se dirigió a la cámara y realizó el tan esperado anuncio: "Preparate porque el lunes 4 (de noviembre) estás acá en el estudio de Empezar el Día".

Por si no quedaba claro de quién estaba hablando, fue más a fondo. "Me encantaría que el gran público conozca aspectos del Presidente que no son los habituales, los que muestra siempre. Le voy a pedir soporte a varios de sus amigos y amigas, gente que está con él, gente del equipo que tienen una hermosísima relación de confianza", expresó.

Además, la novia de Javier Milei enfatizó: "Yo quiero mostrar un poco eso. ¿Está bien, no? ¿No es cierto que sí? Me gustaría. Pero bueno, vamos a ver qué me deja él y qué no me deja". Cabe señalar que Yuyito González ya había adelantado en una entrevista con el vocero presidencial, Manuel Adorni, que a un año del primer encuentro volvería a visitar su programa en Ciudad Magazine, pero hasta estas últimas horas no estaba confirmado.

Jorge Rial habló sobre el futuro de Yuyito González: "Recuerden"

El periodista Jorge Rial reveló en su programa "Argenzuela" por C5N que la conductora y novia del presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González, dejaría su programa "Empezar el Día" que se emite por Ciudad Magazine para comenzar un nuevo ciclo en otro canal. Según el ex conductor de Intrusos, Yuyito se vería favorecida por su relación con el mandatario y a partir del próximo año pasaría a la TV de aire. "Con la tuya", aseguró enojado Rial.

Durante su programa, Rial y el resto del equipo se refirieron al rumor de que Yuyito dejaría Ciudad Magazine y fueron más allá señalando cual será el futuro. “La pregunta es si desembarca en la Televisión Pública o no”, plantearon e ironizaron que “lo otro son detalles, si sopló la vela, si la sopló el Javo o no. Son todas anécdotas del cumpleaños del Javier Milei”. “Lo importante es que si con la nuestra y con la tuya va a la TV Pública. Recuerden esto, lo digo yo, graben. 2025, Yuyito está en la TV Pública”, aseguró el periodista y conductor en referencia al desembarco de la ex vedette al canal estatal.

Continuando con el tema, Jorge Rial dio más detalles del ciclo televisivo de la novia del presidente Javier Milei: "Los colaboradores están enojados porque los hace participar de todo esto. Atención que el 4 de noviembre es una fecha patria. Porque hace un año, exactamente, Yuyito González, en este mismo programa, que tenía el mismo rating que ahora 0.1 Hace un año ella lo invitaba y fue uno de los desencadenantes de la separación de Fátima Florez de Milei fue esa nota. A Fátima esto la enojó mucho".

"Ella cuenta lo que se viene, con esta pareja que está consolidada, que ahora tiene custodia oficial, con la nuestra. Lo están vendiendo como si fuera un especial de Susana Giménez. Para ella es muy importante lo que va a pasar el 4, ella apretó a su producción y a sus colaboradores al aire", agregó el conductor desde su programa en C5N respecto de Yuyito González.