El polémico comentario de Yuyito González sobre su relación con Javier Milei: "Lo tengo que hacer"

Yuyito González habló sobre la entrevista que le hará a Javier Milei el lunes 4 de noviembre.

Este lunes el presidente Javier Milei visitará el programa de su novia, Amalia "Yuyito" González, para una nueva entrevista en Empezar el Día. En la antesala al encuentro, la "primera dama" reveló detalles de lo que será la primera nota siendo pareja.

En su programa que se trasmite por Ciudad Magazine, Yuyito se refirió al look que usará el lunes para recibir al mandatario libertario y generó controversias por sus comentarios "machistas".

"Divina, divina porque esa foto va a dar la vuelta al mundo por él. Soy la novia del presidente, tengo que estar impecable. Lo tengo que hacer quedar bien. Yo justo ayer lo hablaba con mi hijo Stéfano y él coincide en que a los hombres les gusta que las mujeres que están al lado de ellos los hagan quedar bien", expresó Yuyito González sobre como va a recibir el próximo lunes 4 de noviembre a su pareja en Ciudad Magazine

La conductora continuó hablando sobre el look para la entrevista con Javier Milei y fue más a fondo: "Al hombre no le gusta que su mujer lo haga quedar mal. No es que ellos estén al tanto de la moda, pero sí se fijan en sentirse cómodos con la mujer que tienen al lado. Ahora me van a matar las feministas, pero, para el hombre, la mujer es un poco como la proyección de la imagen de él. Me van a salir a matar mal, pero no me importa".

"No me interesa nada porque yo lo siento así y sé que es así, porque tengo la suficiente experiencia para decirlo. Es una proyección y entonces hay que fijarse en los detalles. Que el hombre se sienta cómodo con su mujer. Esto si se van a mostrar (ante otra gente), si no mandate con todo, ahí tirás la chancleta. Pero, si te van a ver, hay que hacer que tu señor se sienta cómodo", concluyó Yuyito González.

Yuyito González confesó lo que hace con Milei en la Quinta de Olivos: "Entrar en calor"

La conductora Yuyito González ventiló nuevos detalles de su convivencia con el presidente Javier Milei y en esta ocasión confesó la actividad íntima que realizan en la Quinta de Olivos "para entrar en calor". La revelación de la ex de Guillermo Coppola y la mirada de asombro de sus panelistas de televisión.

Yuyito González tiene planeado mudarse a la Quinta de Olivos.

Como ya se volvió habitual en los primeros minutos de Empezar el día (Ciudad Magazine), Yuyito González contó algunas particularidades de su noviazgo con el Presidente y ante sus panelistas Facundo Ventura y Pochi, de Gossipeame, arrojó: “Ayer empecé el gimnasio otra vez, nada que ver con vagos, la antivaga. Me dieron ganas, hay que arrancar. Estoy feliz”.

Pero antes de contar la rutina de ejercicios que hizo, reveló que Milei la acompañó en la actividad física: “Voy con mi novio”. “Arranque con caminata para entrar en calor, después hice bici, pesas, luego hice pesas de las piernas e hice escaladora”, agregó. En ese momento, Facundo Ventura se apresuró a aclarar que Yuyito y Milei no fueron a cualquier gimnasio, sino que hicieron ejercicios en el gimnasio de la Quinta de Olivos.