Fátima Flórez ninguneó a Yuyito y habló de la posibilidad de volver con su ex: "Tengo"

Fátima Flórez habló sobre la posibilidad de volver con su ex

La imitadora y humorista Fátima Flórez se encuentra encabezando un show en Las Vegas pero sigue generando repercusiones en Argentina sobre todo por su reciente romance con el presidente Javier Milei.

En la antesala del homenaje que le dedicaran en los Martín Fierro Latino, la actriz habló de su vuelta al país para la temporada de verano, el presente en Estados Unidos y respondió sobre la posibilidad de volver con su ex y las críticas de Yuyito González.

En una nota al medio Visión Show Fátima Flórez destacó su presente en Las Vegas: "Estoy muy enfocada en esto, no hay otros shows argentinos y nos convocaron para hacer fechas el año que viene". Además, la ex del presidente Javier Milei adelantó que la convocaron para "abrir la semana de la hispanidad" un evento del que participaron artistas como Luis Miguel, Los Palmeras y Chayanne.

En ese sentido, también celebró la convocatoria a los Martín Fierro Latino donde será homenajeada por su labor humorístico: "Estoy muy contenta, me dijeron que hay una sorpresa. Voy a estar en los Grammy también". Siguiendo esa línea comentó algo de lo que realizará durante la temporada de verano en Argentina. "Voy a estar en Carlos Paz con Marcelo Polino en el Teatro Luxor, va a haber bailarines, músicos, voy a llevar detalles de Las Vegas que me gustaron mucho. Van a ser 20 shows en uno", destacó.

El ninguneo a Yuyito y las posibilidades de volver con su ex

En la entrevista le preguntaron a Fátima Flórez por "la persona que cada tanto tira una indirecta, la novia actual de tu ex", en referencia a Javier Milei, pero la humorista se hizo la desentendida. "¿Que ex?, porque tengo dos", contestó y cuando le aclararon que se trataba de Yuyito González, prefirió esquivar la pregunta: "No tengo idea de nada. Yo vengo con Marcelo Polino que somos cómo un matrimonio del espectáculo".

Cabe señalar que la conductora de Empezar el Día y actual pareja del presidente estaba ternada por su labor en Ciudad Magazine pero finalmente confirmó que no asistirá porque "coincide con la agenda" del mandatario. De esta manera no habrá por el momento cruce entre ambas.

Fátima Flórez ninguneó a Yuyito

Por último, le consultaron por algunas declaraciones de su ex marido Norberto Marcos quién afirmó que volvería a trabajar con ella, a lo que Fátima Flórez afirmó: "Tengo el mejor de los recuerdos, fue media vida. Las cosas están súper bien. Yo siempre termino bien, no puedo quedarme con un sabor amargo".