Cuáles son los signos compatibles con Aries en el amor y el sexo.

En cuestiones del corazón y la pasión, cada persona busca una conexión que le haga sentir pleno y comprendido. Más allá de la atracción física o emocional, los signos del zodíaco pueden influir en la compatibilidad entre dos personas.

En el caso de Aries, un signo impulsivo, apasionado y directo, encontrar una pareja que pueda seguir su ritmo sin sentirse avasallada es clave para que una relación prospere. Es por eso que, a continuación te contamos cuáles son los signos compatibles en el amor y el sexo con aquel.

Los signos más compatibles con Aries en el amor y el sexo

Aries se lleva especialmente bien con Leo, Tauro y Acuario. Leo comparte su naturaleza fogosa y su deseo de aventura, lo que hace que la relación entre ellos sea pura chispa. Tauro, aunque más terrenal, ofrece la estabilidad y la seguridad que Aries necesita, creando un equilibrio perfecto. Acuario, por su parte, es un signo que respeta la libertad e independencia de Aries, sin perder la conexión y la complicidad necesarias para una relación apasionada.

Las personas nacidas bajo el signo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) se destacan por su honestidad y su energía arrolladora. Son directas en lo que quieren y cómo lo quieren, lo que las convierte en parejas apasionadas y desafiantes. A pesar de su imagen de independencia, en el fondo necesitan la seguridad de saber que su pareja está presente y comprometida. En el sexo, Aries es impaciente y le gusta que las cosas sucedan según sus propios términos, lo que hace que no todos los signos puedan adaptarse a su intensidad.

Los signos menos compatibles con Aries en el amor y el sexo

Por otro lado, hay signos con los que Aries simplemente no logra encajar a largo plazo. Libra y Piscis son dos de los signos menos compatibles con Aries. Libra, aunque atractivo por su carisma, suele buscar la armonía y la calma, lo que choca con la intensidad ariana. Piscis, por su parte, es demasiado emocional y soñador para el estilo directo y a veces brusco de Aries, lo que puede llevar a constantes malentendidos y desencuentros.

De todas formas, eso no implica que un Aries no pueda salir con un Libra o Piscis. Quizás lo que ocurra es que su amor no prospere en el tiempo como una relación estable, pero siempre se puede vivir una gran historia de pasión.