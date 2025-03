La Cámara de Diputados bonaerense sesionará con las PASO en la mira

La Cámara de Diputados bonaerense tendrá la primera sesión del año este jueves a las 11 tras el discurso del gobernador Axel Kicillof para la apertura del año legislativo y, en el orden de los temas, se tratarán los expedientes relacionados con el futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La sesión fue pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, quien impulsa el proyecto D-444/25-26 para “eliminar las PASO” y que los fondos que estaban previstos para ello sean transferidos “a Bahía Blanca”, la ciudad que días atrás vivió la peor inundación de la historia con 16 muertos y cientos de espacios destruidos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El sumario también tiene previsto poner a consideración otros expedientes como el del diputado massista Rubén Eslaiman, (D-3531/24-25) quien propone “suspender las PASO” para los comicios de medio término. Otro proyecto que estará en tratamiento será el D3636/24-25 realizado por el bloque libertario y que directamente propone “eliminar” las PASO.

El tratamiento de la suspensión o no de las primarias responde a un decreto que el gobernador Axel Kicillof publicó el sábado pasado a través del cual convocó a elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires para el próximo domingo 13 de julio, y tiempo después de que el gobierno nacional suspendió la aplicación de la misma normativa para todo el país de cara a los comicios de medio término.

Además, el propio Kicillof hizo un pedido concreto en la apertura de sesiones pasadas. “Entiendo que, dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura, y seré respetuoso de ello. Lo que les pido es celeridad”, afirmó. El lunes pasado en la conferencia de prensa de Casa de Gobierno que realiza el ministro, Carlos Bianco, también hizo referencia al tema: “Que los legisladores cumplan su función, se reúnan y que digan sí o no”, dijo tácitamente.

“La gran mayoría de las fuerzas políticas que están representadas en la Legislatura han dado su beneplácito”, dijo y presionó. Amén de ello, no dio nombres ni apellidos de los legisladores que acompañarían las suspensión pero sí confirmó que había “varios puentes tendidos” entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, respondió al pedido del Ejecutivo y dijo que para avanzar con la suspensión de las PASO, si se quiere tratar un proyecto que no tiene despacho de comisión, “se necesitan los dos tercios” de la Cámara, y “no todos los dos tercios están de acuerdo que avancemos de esta manera”. “Tenemos que trabajar en la búsqueda de los dos tercios o en los despachos de comisión, yo creo que vamos a avanzar y es posible suspender las PASO este año”, expresó el massista en Radio Provincia.

Amén de ello advirtió al ministro de Gobierno que para lograr los consensos, “no es apretando un botón como cree Carli (Bianco), que obstruimos o demoramos. No es así. Los consensos en la Cámara hay que buscarlos, hay que conquistarlos, hay que forjarlos”. Además, y consultado sobre si había “unanimidad” en el bloque de Unión por la Patria sobre el pedido de Kicillof de suspender las PASO, Guerrera dijo que “no”. Admitió que “todavía no hay unanimidad” y que “es un debate que se está dando dentro del bloque”. Y además reconoció que tampoco había “unanimidad” con la posibilidad de desdoblar las elecciones.

Lo que viene: El Ejecutivo quiere modificar la Ley Electoral

Además de la definición sobre el futuro de las PASO, en provincia de Buenos Aires evalúan modificar la Ley Electoral vigente. Carlos Bianco explicó que “hay que hacer adecuaciones acorde a los plazos”, ya que la actual Ley Electoral 5.109 - que detalla el sistema de votación, los plazos y los cargos por sección electoral - “es del año 1946”. “Los plazos que se establecen ahí son imposibles de cumplirse”, dijo.

A modo de ejemplo, Bianco indicó que “entre el cierre de listas y la presentación de boletas se establece un plazo de 10 días que es materialmente imposible”. “Lo más razonable es tomar los plazos de la Ley Nacional que implican 100 para la convocatoria a elecciones generales - que actualmente la convocatoria es de 60 días - , 80 días para el cierre de alianzas, 70 días para el cierre de listas, y 50 días para la presentación de boletas”. “La cosa viene compleja para el proceso electoral. Que los legisladores cumplan su rol, cumplan su función. Que se sienten y trabajen, en vez de hacer convocatorias que no se entiende para qué las hacen”, volvió a reiterar el ministro.