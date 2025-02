Marina Calabró se vengó de Barbano y lo descansó al aire ventilando una intimidad: "Pequeña".

Marina Calabró se vengó de Rolando Barbano, su actual novio, luego del momento vergonzoso que el periodista de Policiales le hizo pasar en los Martín Fierro de Radio y ventiló una intimidad al aire en medio del pase en A24. "Me desmayó", sentenció la periodista en un ida y vuelta que sorprendió a Facundo Pastor.

Todo empezó en el pase de A24, cuando Barbano, Soledad Larghi, Calabró y Facundo Pastor se pusieron a debatir sobre la posible caída de un meteorito en la Tierra y Barbano sostuvo: "Hay una sola cosa que hacer si cae un asteroide y se acaba el mundo: hay que encontrarse con la persona amada, celebrar el amor (...) Hoy, para su tranquilidad, no nos estamos besando con Marina Calabró. Ayer no habíamos dormido juntos, anoche sí dormimos juntos con lo cual no amerita el beso. Se venía el meteorito...".

La declaración de Rolando Barbano vino acompañada de risas incómodas de Calabró, quien no se mostró gustosa por lo dicho pero aún así se mantuvo en silencio. De todos modos, Barbano redobló la apuesta y soltó: "Soledad Larghi hoy está vestida de rojo, que es lo que corresponde para evitar las malas ondas. Calabró ayer estaba vestida de rojo. No sé si hoy sigue vestida de rojo...". Acto seguido, Rolando Barbano intentó averiguar el color de la ropa interior de Marina Calabró, pero la periodista le retrucó: "No me vas a decir que tenés el mismo calzón que ayer porque me desmayo". "Usted sabe que los recursos son escasos y uno puede ir reciclando", le contestó Barbano. En tono cómplice, Marina se acercó a Facundo Pastor y deslizó: "No me animo a revisar porque temo que tenga el calzón rojo que tenía ayer".

Para cerrar el picante ida y vuelta, Marina Calabró señaló a su pareja y le recriminó al aire: "No te hagas el dulce porque yo vengo con un reclamo. Ustedes se acuerdan que tuvimos una pequeña diferencia, una suerte de desencuentro en los Martín Fierro de Radio: yo le regalé mi corazón y este le agradeció hasta al mozo del timón...". Horas más tarde, alguien de A24 le filtró a El Ejercito de LAM que Marina Calabró se habría molestado por tener que hacer ese pase y sacar como tema el reproche de los Martín Fierro. "No se tiró al piso pero sí el pase le cayó como el orto", señalaron en un mensaje.

Los idas y vueltas amorosos entre Calabró y Barbano que se desataron tras los Martín Fierro de Radio 2024

La turbulenta relación de Marina Calabró y Rolando Barbano sumó un nuevo capítulo de polémicas tras la declaración de amor de la periodista de espectáculos a su compañero en los Martín Fierro de Radio 2024. El video del "día después" de los panelistas de Jorge Lanata.

Cuando todo parecía indicar que la relación entre Calabró y Barbano había llegado a su fin, la gala de los Martín Fierro 2024 unió a los periodistas en una situación de incomodidad creciente que terminó de la peor forma. “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”, pronunció Marina en su discurso de agradecimiento por el premio a Mejor columnista de espectáculos arrancando los aplausos de los asistentes. Y aunque minutos más tarde Rolando Barbano subió al escenario a recoger una estatuilla, este no hizo mención a la periodista, ganándose abucheos y miradas atónitas.

El video del ida y vuelta entre Calabró y Barbano en los Martín Fierro de Radio no tardó en hacerse viral y el día después de los periodistas en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) estuvo marcado por la tensión. “No hice las cosas bien. Soy un poco estúpida", indicó Marina por su atropellado discurso en la entrega de premios. "Eso por no pensar, si uno se lleva un punteo en la cabeza por las putas casualidades de que gane…”, sumó la hermana de Iliana Calabró.