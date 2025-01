Se cayó YouTube: qué pasó y cuándo volvió a funcionar la plataforma de streaming

Se cayó YouTube. La plataforma sufrió una baja a nivel mundial pasadas las 15:30 de Argentina. Lo acontecido no sólo repercutió en los videos on demand, también afectó de lleno a las transmisiones en vivo que empezaron a disminuir sus espectadores de forma considerable.

Luego de caerse las transmisiones, YouTube sufrió la caída general de su sitio, no pudiendo ingresar al mismo. Tan sólo bastaron segundos para que en la app Down Detector los usuarios reportasen la abrumadora falla de la famosa plataforma de videos.

En redes sociales, las personas se congregaron digitalmente a anunciar la caída de YouTube. De hecho, muchas de ellas lo hicieron a modo de pregunta para que alguien les confirme lo que evidentemente aconteció. Sin embargo, ya a las 15:40, el servicio volvió a funcionar con normalidad.

YouTube comenzó a realizar cambios importantes en la interfaz de su aplicación móvil en celulares Android, con el objetivo de mejorar la experiencia de visualización y facilitar la navegación en la plataforma. Estos cambios se enfocaron principalmente en los botones al momento de ver un contenido.

En los últimos cinco años, la interfaz de YouTube para celulares no experimentó modificaciones drásticas, pero ahora se realizó un cambio sustancial, con un diseño similar al que se encuentra en los Smart TV. Esto busca ofrecer una experiencia de usuario más unificada entre dispositivos de pantalla grande y pequeña.

YouTube cambia para siempre en celulares: cómo es la nueva interfaz

Entre los cambios más notables está la nueva disposición de la información. El título del video se reubicó sobre la barra de progreso, y el nombre del canal y el número de suscriptores ahora aparecen justo encima. También se añadieron detalles como el número de vistas y la fecha de publicación.

Los botones de me gusta, no me gusta, comentar, compartir y otros se encuentran ahora en una fila justo encima de la barra de progreso. Se incluyó un botón Remix por defecto y la función para marcar un video se desplazó al menú de opciones. Además, la función de capítulos de video se ubicó junto al botón de play/pausa, lo que facilita el acceso a los diferentes segmentos del contenido.

En cuanto a la navegación en listas de reproducción, ahora los usuarios pueden deslizar hacia arriba o hacia abajo para cambiar entre videos dentro de una lista. Sin embargo, la posibilidad de minimizar un video mediante un gesto de deslizamiento hacia abajo solo funciona si se trata del primer video de la lista o si el video que se está reproduciendo no forma parte de una lista.

Los cambios también afectaron a los controles de reproducción. Los botones para avanzar o retroceder en un video desaparecieron de la interfaz en pantalla completa cuando el dispositivo está en modo horizontal, aunque vuelven a aparecer si el dispositivo se coloca en orientación vertical.

El cambio en el botón de "saltar anuncios" de YouTube

Además, se realizó un cambio en el botón para saltar anuncios. En lugar de un temporizador, ahora se muestra una barra de progreso que indica el tiempo restante hasta que se pueda activar el botón de salto. Este cambio busca ofrecer una experiencia visual más limpia y menos intrusiva, incentivando a los usuarios a prestar más atención al contenido del anuncio.

Estos cambios aún se encuentran en fase de prueba y no están disponibles para todos los usuarios y celulares. Sin embargo, representan un paso hacia una interfaz más intuitiva y amigable para los usuarios de YouTube en dispositivos móviles.