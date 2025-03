Sergio Lapegüe confirmó lo que muchos pensaban de Maru Botana: "No podía entrar"

Sergio Lapegüe, uno de los periodistas más queridos y reconocidos de la televisión argentina, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que Maru Botana reviviera un viejo conflicto entre ellos. La cocinera, en una entrevista reciente, expresó su sorpresa y desconcierto ante las declaraciones de Lapegüe, quien había manifestado no haber tenido una buena experiencia trabajando con ella.

"No sé qué le pasó a él. Me llevé bárbaro en el programa, se llevaba las masitas a su casa… Su mujer y su hija, divinas. Nunca tuve problemas, cero. No sé por qué salió a matarme", declaró Botana, dejando entrever su malestar por los dichos del periodista.

Ante estas declaraciones, el equipo de LAM fue en busca de la palabra de Lapegüe, quien no dudó en responder a las acusaciones de Botana. "Pasaron 15 años, prefiero ni hablar del tema. No tengo nada en contra de ella, me llevé bien, pero no había buena química en todo el grupo", señaló el conductor, intentando bajar el tono a la polémica.

Sin embargo, Lapegüe no pudo evitar recordar los motivos que lo llevaron a renunciar al programa que compartía con Botana. "En todos los productos que hice se destacó la buena energía, pero ahí no había. Es cierto que no podía entrar a la cocina, la producción había tomado la determinación, pero era raro que el conductor esté 40 minutos afuera", arremetió, dejando en claro que su salida del ciclo no fue una decisión impulsiva.

El amargo recuerdo de Lapegüe sobre su historia con Maru Botana

No es la primera vez que el ex conductor de Prende y apaga se refiere a su experiencia con Botana. Hace unos meses, en una entrevista, el periodista había sido tajante al respecto: "Tuvimos un programa que duró unos cuatro meses, Sábado en casa, y fue algo triste, no la pasé bien. Ella tiene su estilo de trabajo… a mí me habían dicho que iba a ser el conductor y después no lo terminé haciendo y me sentí un poco dolido en ese aspecto. Nunca tuve problema en ningún programa, solamente ahí. No te dejaban entrar a la cocina, era como que la tenía prohibida…".

Lapegüe también confesó que su mala experiencia en el programa llegó a afectarlo personalmente: "Fue una mala experiencia, no la pasé bien y tomé la determinación de irme. Fue la única vez que renuncié a algo. Trato de generar siempre buena onda, buenas vibras, y cuando veo que eso no existe prefiero dar un paso al costado. Llegaba triste a mi casa, viste cuando tenés angustia… Mi mujer me dijo un día: ‘Si no te hace bien, dejalo’. Y tuvo razón", concluyó.

De esta manera, el enfrentamiento entre Sergio Lapegüe y Maru Botana, que parecía haber quedado en el olvido, volvió a resurgir con fuerza, dejando al descubierto viejas heridas y generando un nuevo capítulo en la historia de la televisión argentina.