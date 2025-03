Sergio Lapegüe confesó al aire un secreto a voces: "Me gustó".

Sergio Lapegüe volvió a la televisión con Lape Club Social Informativo y en su primera salida al aire en América TV lanzó una inesperada confesión sobre su intimidad familiar que dejó a todos sus compañeros sin palabras. Qué dijo el famoso conductor y cuál fue la reacción de su esposa y su hija, presentes en el estudio.

Sobre el cierre del primer programa de Lape Club Social Informativo, Lapegüe recibió la visita de su esposa Bochi y su hija Micaela, y anunció ante su panel completo: "Mi mujer y mi hija juntas, este es mi sueño. Falta mi otro pibe, que es tímido y Licenciado en Administración y Empresas, que no quiere saber nada de la televisión". Acto seguido, su esposa reveló: "Hay una anécdota con Franco, cuando te fue a saludar por el Día del Padre".

De inmediato, Sergio Lapegüe hizo memoria y recordó la historia de sus tiempos en TN: "Ay, sí, pobre. Mi hijo es muy tímido, muy tímido. Y en el Prende y Apaga, sorpresivamente, me vinieron a saludar por el Día del Padre. De chiquito me gustó el disfraz y ellos fueron disfrazados de momias. Yo no sabía quiénes eran, nunca me imaginé que iban a estar los dos. El nene estaba colorado, una bronca".

Sergio Lapegüe arrancó en las mañanas de América TV y en el primer veredicto de los televidentes, según datos de la medidora Kantar Ibope Media, los números del rating fueron contundentes: el promedio del rating fue de 1.3 puntos, quedando cuarto en su franja pero muy cerca del tercero, Qué Mañana con Julián Weich que midió 1.4. Estas mediciones testigo de las 11.09 de la mañana daban por amplia ganadora a A la Barbarossa con 4.9, y Puro Show en el segundo puesto, con una marcación de 2.8 en El Trece.

"Es un momento difícil": Sergio Lapegüe y un desgarrador descargo en pleno vivo de América TV

Días antes de su debut en América TV, Lapegüe visitó el programa DDM y opinó sobre la detención de Morena Rial y sostuvo: "Es un momento difícil para cualquier papá, no solamente para un colega. La verdad que el momento que debe estar viviendo él es tremendo. Es como que decís no puede ser pero son las cosas. Hay que informar porque es parte de nuestro trabajo, con respeto siempre". Al mismo tiempo, Lapegüe invitó a los televidents a ver El Club, ciclo que llevará adelante junto a Marina Calabró, Mauro Szeta, Leo Paradizo, Mica Lapegüe, El Bicho Gómez y equipo. El programa forma parte de la nueva programación del canal de Daniel Vila.