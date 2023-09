La insólita confesión de Silvio Soldán sobre su vida amorosa: "La voy a engañar"

El famoso conductor hizo una revelación sobre sus relaciones amorosas y confesó lo inesperado.

Silvio Soldán reapareció con una insólita declaración sobre su vida amorosa. El reconocido conductor hizo un fuerte descargo sobre su forma de relacionarse y confesó por qué es infiel.

En diálogo con María Laura Santillán para Infobae, Soldán contó que disfruta mucho la vida en pareja pero que muy pocas veces siente que sus vínculos van a prosperar. "Siempre tuve convivencias. Habré convivido con 14 mujeres. Un año. Tres años. Cinco años. Ocho meses. Pero bajo el mismo techo", reveló el conductor.

Asimismo, evaluó su forma de relacionarse: "La relación más larga será Silvia (Süller) tal vez. Nunca me puse a hacer cálculos. No sé si fueron 7 años. Nunca me aguantaron tanto". Luego, profundizó: "Por eso la pareja que tengo actualmente, una chica muy jovencita para mi edad, tiene 56 años, una chica grande que al lado mío es una criatura de jardín de infantes, vive en su casa y yo en la mía".

En este marco, reveló por qué le cuesta mantener la fidelidad. "Las cosas superpuestas que hay en la vida... A mí me fueron infiel muchas veces y yo también fui infiel muchas veces. No sé si te queda claro. Soy absolutamente fiel hasta que noto que está por ocurrir algo”, confesó. Luego, sumó: "Cuando veo que la cosa se rompe, que ya no sirve más, ahí me pongo infiel. Mientras la cosa vaya bien, como con esta chica ahora, pasarán siglos y jamás la voy a engañar".

Finalmente, concluyó: "Vos notas ciertas cosas y decís: esto ya no va más. ¿Pero cómo haces para decirle que por eso no va más? Yo soy fiel hasta ese momento. En serio. Jamás he engañado a ninguna mujer sin saber que iba a terminar separándome de ella".

La inesperada revelación de Silvio Soldán sobre Santiago del Moro: "Le gusta"

Silvio Soldán reapareció e hizo una insólita revelación sobre Santiago del Moro. El histórico conductor de televisión se refirió a las trayectoria de su colega y confesó el particular vínculo que mantiene con él.

En diálogo con Implacables, Soldán destacó el discurso que dio Del Moro en los Martín Fierro, donde le dedicó el galardón de mejor conductor a él, y reveló que "se ve reflejado" en el presentador de Gran Hermano. "Me parece un número uno absoluto. Además, le agradezco muy profundamente, porque cuando le entregaron el premio en el último Martín Fierro me lo dedicó a mí”, empezó por decir Soldán visiblemente emocionado.

"Dijo una frase fantástica que se la quiero agradecer eternamente. Porque, después de dedicarle a Cacho Fontana, Héctor Larrea y a su familia, como ocurre habitualmente, levantó el Martín Fierro y dijo: ‘Esto se lo voy a dedicar especialmente a Silvio Soldán que me marcó el camino’. Así que lo llamé y se lo agradecí, por supuesto", declaró Soldán visiblemente emocionado. Luego, hizo una insólita revelación sobre Del Moro: "Siempre dije que yo me veo un poquito reflejado en Santiaguito del Moro".

En este marco, sumó: "Cuando yo empecé, tenía su estilo...o él tiene un estilo bastante parecido al mío. ¡No sé si a él le gusta que yo diga esto! A lo mejor, no quiere...Pero él dijo así, que yo fui quien le marcó el camino. Y eso, por supuesto, a mí me emocionó muchísimo".