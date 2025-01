Misterio resuelto: se conocieron las dos figuras que serían panelistas de Canosa en El Trece

Viviana Canosa conducirá en El Trece en 2025.

Viviana Canosa regresará a la televisión después de un año alejada de la pantalla chica y arribará en El Trece. Semanas después de que la famosa conductora revelara esta noticia en sus redes sociales, Laura Ubfal dio a conocer quiénes formarían parte de su equipo.

Canosa se fue en malos términos de LN+ después de varios años en esa pantalla y también fue así con su salida de la radio El Observador. No obstante, durante el 2024 salió al aire con un programa semanal en Radio Rivadavia pero este año regresará a la TV, al mencionado canal líder.

Laura Ubfal es una periodista que desde hace años tiene primicias en relación a las grillas de la TV argentina y en esta ocasión lanzó una noticia en relación a las dos figuras que tendrían muchas chances de ser panelistas de Viviana Canosa en 2025. Se trata de dos personalidades que ya son parte del staff de El Trece: Majo Martino y Estefi Berardi. A pesar de esta realidad, las mujeres aún no se pronunciaron sobre esta revelación que las tiene como protagonistas.

La revelación de Viviana Canosa sobre su cáncer

Canosa dialogó con Yanina Latorre sobre lo que vivió al enterarse de que tenía cáncer de mama y contó detalles sobre cómo vivió esa situación. "Siempre con el miedo. Si me enfermo. Si se enferma alguien que quiero. Hasta que tuve cáncer y me di cuenta que entré al quirófano. Salí. Me sacaron una pelota así, por suerte pasó", comenzó su descargo la periodista.

Viviana Canosa.

"Y cada vez que estoy frente a una situación de miedo personal, profesional, digo: ‘la vida es una’, esa hora se termina en un instante. Yo naturalmente no soy miedosa, salvo que me pase algo que me paraliza, que todos tenemos. Pero tampoco es que soy una soberbia que me llevo el mundo por delante. Pero hay otra cosa más profunda que le tengo miedo a ese concepto de finitud", continuó su descargo Viviana. Y Yanina adhirió: "O sea, que el pensar que algún día yo voy a dejar de estar en este mundo ahí me dan ganas de llorar, y dejar de ver a Dieguito o a Lola y lo que pase con ellos y ya sea a sus hijos. Pero te hablo de un miedo que tengo es que me agarre cáncer, me da un terror".

Cómo se enteró Viviana Canosa de su cáncer

"Salí de la ducha. Martina tenía cuatro años. Hoy tiene 11. Todavía no estaba separada pero el padre de Martina, Alejandro estaba en Londres. Había ido a ver a su hijo. Mis padres estaban en el Sur viendo a mi hermana menor. Estaba sola con Martina y la señora que nos ayudaba en casa. Salgo de la ducha y yo ya lo sabía. Porque yo sentía el bultito, pero tenía miedo de enfrentarlo", explicó Canosa ante una consulta de Latorre. Y sumó: "Me hice la boluda, ponele una semana porque estaban todos de viaje y me venía el cáncer, porque aparte escuchar la palabra cáncer. Me miraba en el espejo desnuda y decía acá tengo un quilombo".