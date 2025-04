Jorge Rial mandó al frente a Marianela Mirra y contó su relación secreta con un político argentino

Jorge Rial mandó al frente a Marianela Mirra y contó su relación secreta con un político.

Este lunes, Jorge Rial destapó un secreto sobre Marianela Mirra, la exganadora de Gran Hermano, que conmocionó a toda la farándula. En medio de su programa de C5N, "Argenzuela", el conductor hizo referencia a una relación sentimental entre la participante del reality y un exreferente político.

Se trata de José Alperovich quien se encuentra preso en el penal de Ezeiza. "Entre las visitas que recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich. Fue la mujer más importante del 2007. En Tucumán todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009", aseguró el periodista.

Según Jorge Rial, Marianela Mirra tendría un romance oculto con José Alperovich.

Además, Rial reveló el nombre de otro famoso que se encontraría asesorando al exgobernador de Tucumán y expresó: "El asesor también está preso, este médico le dijo ‘yo te doy una mano’. ¿Saben quién es el asesor de Alperovich para hacerlo pasar por enfermo y obtener su condicional? Aníbal Lotocki. Son situaciones que se generan para agravar su situación de salud. Ahora quieren convencer a la corte de que es un viejo decrépito".

La madre de la denunciante de Alperovich aseguró que su hija "no volvió a ser la misma"

La madre de la denunciante en el juicio que se le sigue en los tribunales porteños al ex gobernador tucumano José Alperovich aseguró hoy que su hija “no volvió a ser la misma persona” a partir de los abusos sexuales atribuidos a su tío y empleador, aunque la joven se haya recuperado del deterioro físico en el que se encontraba inmersa antes presentar cargos en la justicia.

El también exsenador está acusado por tres casos de abuso sexual -dos de ellos en grado de tentativa- y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, según lo establecido por la investigación judicial en base a las denuncias de MFL por ataques entre 2017 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

“Antes de que nos contara, yo me daba cuenta que ella estaba mal, que le pasaba algo pero jamás me hubiera imaginado que era esto. Lo que sí, ellos (por su hija y el acusado) iban a desayunar siempre a lo de la madre de José (Alperovich), que un día le dijo a mi hija ‘Tené cuidado con éste que te va a querer …(refiriéndose a un sometimiento sexual)’. Cuando después ella lo contó como una broma, a mí se me instaló la sospecha”, dijo durante su declaración la madre de MFL al declarar en la tercera jornada del debate oral.

La mujer contó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, a cargo del juez Juan Ramos Padilla, que cuando su hija comenzó a trabajar en 2017 con el tres veces exmandatario provincial -que en ese momento estaba en carrera para ser senador- “ella fue desapareciendo de la vida familiar, porque estaba totalmente absorbida” por el trabajo y describió la relación laboral propiamente dicha como “abusiva”.

“Si él tenía que salir en bicicleta, ella tenía que ir también. Además, ella andaba con su pastillero para darle cada pastilla que tomaba y hasta la mandaba a llevar su saco a la tintorería, a pesar de que había sido contratada para otro tipo de tareas”, dijo. “Mi hija ya no tuvo más un sábado o un domingo de descanso, un día de la madre o feriado. Su vida estaba entregada a esa función, cosa que me parecía un exceso, que no era normal”, recordó.

Con el tiempo, además de la rutina de trabajo, su hija fue manifestando cambios físicos y de personalidad. “Estaba a la defensiva, no me miraba a los ojos y parecía que había algo que nos quería decir y no se animaba. Estaba extremadamente flaca, se le caía el pelo, se le pusieron feas las uñas y le temblaban las manos. Cualquiera se podía dar cuenta que esa no era ella porque su cuerpo hablaba”, contó.