Marianela Mirra y una gravísima denuncia contra Marcos Ginocchio de Gran Hermano: "Misógino"

Marianela Mirra sorprendió a todos con una denuncia contra Marcos Ginocchio. La ganadora de Gran Hermano 2007 apuntó contra uno de los finalistas de la edición 2023, lanzando gravísimas afirmaciones sobre la persona que menos imagen negativa tiene dentro del reality.

"Ojalá se vaya marcos de GH, por misógino. ¡Qué le pasa con las mujeres a ese flaco! Déjense de joder", escribió Marianela Mirra mediante sus historias de Instagram. Las palabras de la cordobesa hicieron ruido entre sus seguidores y los fanáticos de Gran Hermano ya que nadie entendió exactamente a qué hecho se refirió.

De todos modos, Marianela Mirra agregó: "El pibe no se banca a las minas, no quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero". Ante esto, crecen las sospechas sobre la cantidad de votos negativos que recibirá Marcos Ginocchio en la próxima gala de eliminación.

Marianela Mirra y un posteo que dejó mudos a sus seguidores: "Garchando"

Marianela Mirra sorprendió a todos sus seguidores de Instagram. Es que la exparticipante de Gran Hermano (ganadora de la edición 2007) publicó una historia en la que explicó las razones por las que no vio la gala de nominación del reality conducido por Santiago del Moro. "Garchando", escribió la cordobesa.

De acuerdo a sus palabras, Marianela Mirra no observó la gala del pasado miércoles 15 de febrero debido a que tuvo intimidad. "No vi Gran Hermano ayer, ¡me quedé garchando hasta tarde!", argumentó la mediática, generando sorpresa entre sus seguidores. Acto seguido, la ganadora de la edición 2007 se defendió de las críticas recibidas por su sincericidio.

"No se conforman con nada. Si opino, si no opino, o tengo sexo en vez de ver Gran Hermano. Problema de ustedes", sentenció Marianela Mirra. De este modo, la cordobesa dejó en claro que no tiene como prioridad observar el reality en el que una vez se coronó ganadora.

Marianela Mirra dijo lo que todos pensaban de Julieta Poggio: "No sabía"

Marianela Mirra apuntó contra la edición 2023 de Gran Hermano y expuso a Julieta Poggio, una de las participantes más queridas de esta temporada. La exparticpante del reality analizó la actitud de la actriz y modelo e hizo un fuerte descargo en redes que generó gran polémica.

A través de sus historias de Instagram, la participante del programa en la edición del 2007 opinó sobre esta entrega de Gran Hermano y fue determinante: "Gran Hermano eran los de antes. Todos lindos, carismáticos e inteligentes, proponíamos temas que abarcaba familias enteras". Además, en su descargo, apuntó contra Julieta y aseguró que lo único que tiene es "que es linda".