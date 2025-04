Viviana Canosa derrapó al aire y le dijo lo impronunciable a Traniela: "Tu bulto".

Viviana Canosa es una de las conductoras más polémicas y en su vuelta a la televisión en El Trece mantuvo un tenso intercambio con Traniela, quien se hizo popular en las redes por ser la primera mujer trans piloto de Aerolíneas Argentinas. "Me impresiona", sostuvo Canosa ante la mirada impactada de su invitada.

Todo empezó cuando Traniela fue invitada a Viviana en Vivo (El Trece) y Canosa lanzó: "Me encanta que no ocultes tu bulto". Luego del comentario que causó indignación en las redes sociales, Canosa redobló la apuesta y sentenció: “Lo que me impresiona es que vos venís vestida como si fueras una azafata hoy. No venís vestida medio en pelotas, como en general uno, tal vez por prejuicio, suele ver a las chicas trans que van a la tele. O sea, vos estás vestida como cualquier mujer. Uno se imagina que una chica trans se viste más zarpada”.

En ese momento, Traniela argumentó: "Yo soy una mujer también en todo el sentido físico de la palabra. No soy hegemónica y tengo esta genitalidad, no tengo por qué ocultarla. También creo que estoy trazando un camino para futuras generaciones de mujeres trans, que no necesariamente hay que operarse y hay que someterse a cirugías para tratar de ocultar sus genitales”.

Viviana Canosa acorraló a Milei y reveló lo que todos pensaban: "Videla"

Viviana Canosa volvió a la televisión de la mano de El Trece y en una entrevista exclusiva a El Destape reveló qué le pareció el video que se publicó desde las redes sociales de Casa Rosada en conmemoración del Día de la Memoria, el pasado 24 de marzo. Sin pelos en la lengua, la conductora disparó contra Javier Milei y lo apuró: "Decir que Videla es un héroe me parece doloroso".

En una entrevista con El Destape, Viviana Canosa reveló que le pareció que desde el Gobierno aboguen a la teoría de los dos demonios en una fecha tan significativa para los argentinos como lo es el 24 de marzo: "Me cayó pésimo, porque hace 49 años Patricia Bullrich hubiera estado ahí, o sea que eso se contradice con el mensaje de Agustín Laje y ellos. Según ellos (La Libertad Avanza), Patricia era una montonera tirabombas que mató chicos en los jardines de infantes… todo lo contrario de lo que ellos defienden. Sin embargo, es la persona de confianza del Presidente y la ministra de Seguridad de la Argentina. Es contradictorio y no me cierra. Póngase de acuerdo para ver de qué lado están".

"Pienso que faltaba que dijeran que Videla era un héroe. No me gusta nada a mí esa parte, es la parte que a mí no me gusta. Y además, ¿para qué? Es un día tan especial, donde hay gente que llora a su madre, a su padre, a su tío, a su hermano, que es muy sensible para tanta gente, ¿por qué salís con esa provocación? ¿Por qué quieren mostrar que están más del lado de Videla y la dictadura que de toda esta gente? Hablen de Strassera, de Alfonsín, de Magdalena Ruiz Guiñazú. No me gusta nada eso. Y en todo caso, si tiene huevos el Presidente, que lo diga él eso, que no lo mande a Agustín Laje o al Tata Yofre. Si vos como Presidente pensás que Videla es un héroe, salí y decilo. Decir que Videla es un héroe me parece, como argentina, doloroso. ¿Querés decir que estás a favor de Videla pero no tenés los huevos para decirlo? Entonces tratá de no lastimar a toda esa gente en una fecha tan especial", agregó la conductora Viviana Canosa.