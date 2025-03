Furor por las imágenes al estilo del Studio Ghibli: así podés hacerlas con el ChatGPT

Aunque no existe un " modo Studio Ghibli " oficial, los usuarios pueden acercarse a esta estética mediante descripciones detalladas que incluyan elementos característicos del estilo visual del estudio, como paisajes exuberantes, colores suaves y personajes expresivos. Incluso se puede solicitar explícitamente el estilo del Studio Ghibli .

Por ejemplo, puedes pedir " un pequeño pueblo rodeado de bosques verdes con casas de madera y un cielo iluminado por un atardecer dorado , en un estilo animado, con colores vibrantes y trazos suaves ; crear la ilustración en estilo Ghibli ". Si el resultado no es el esperado, puedes realizar ajustes y modificar las descripciones para obtener una foto más precisa.

No solo es una herramienta versátil para la creación de contenido visual, sino que también ayuda a retocar imágenes existentes o usarlas como inspiración. Es posible generar imágenes con fondo transparente para diapositivas, así como fotografías de alta calidad y realismo, con precisión en la iluminación, sombras y texturas.

Esta actualización viene con el lanzamiento de la versión GPT-4o de ChatGPT, que permite la generación de imágenes a través de instrucciones en texto y otros archivos cargados en la conversación. La implementación de esta función comienza en los servicios ChatGPT Plus, Pro, Team y Free, así como en Sora, y posteriormente llegará a ChatGPT Enterprise y Edu.