Escándalo en el boxeo argentino por una bebida polémica en una pelea: "Prohibido"

Escándalo en el boxeo argentino por una bebida polémica en una pelea

El pasado sábado 31 de mayo en la Federación Argentina de Box (FAB) se llevó a cabo una nutrida velada de boxeo que culminó con la victoria de un pugilista que horas más tarde fue protagonista de un escándalo. Al parecer, al ganador en cuestión se le suministró una bebida prohibida durante el combate en cuestión y su rival no tardó en realizar la queja al respecto. Sus palabras no tardaron en trascender y el deportista que se alzó con la victoria le respondió de manera picante.

Se trata del triunfo de Carlos María "Junior" Alanis ante Daniel "El Problema" Combi en el mítico recinto ubicado en Castro Barros 75, cruce en el que estuvo en juego el título argentino de la categoría ligero, el cual se encontraba vacante. A lo largo de los 10 asaltos, fue Alanis el que dominó y las tarjetas así lo decretaron. Sin embargo, los integrantes del rincón de su contrincante notaron una acción inusual y lo denunciaron poco después teniendo en cuenta el reglamento de la FAB.

Durante la transmisión de Boxeo de Primera en TyC Sports no hubo comentarios al respecto, pero Combi aprovechó su espacio en el ciclo de streaming Cerca del Ring para realizar la denuncia correspondiente por lo sucedido en el descanso del quinto round del combate: "Mí entrenador vio que estaba tomando una bebida color violeta en el rincón. Eso está totalmente prohibido en el reglamento de la Federación Argentina de Box". "Así que hago este video porque eso ameritaba una descalificación y no se hizo nada en el momento. Por ese motivo estoy pidiendo una revancha inmediata contra Junior Alanis", profundizó.

Esto generó que el flamante campeón argentino le responda con todo en el mismo programa: "El que me conoce sabe que soy un boxeador limpio. Siempre lo fui. Una bebida deportiva no va a influir en nada en la pelea, no tiene sentido. Siento que es de mal perdedor buscarle la vuelta a algo así, a una boludez tan grande por un Gatorade. Aparte una botella transparente... no voy a meter algo ilegal en una botella que se vea". Y concluyó: "Pero bueno, en vez de preocuparse por los errores que cometió o las cosas que no hizo para poder ganarme se está preocupando por un Gatorade que tomé yo y ahí refleja su récord. Yo no soy de faltarle el respeto a nadie pero me está faltando el respeto tratando de ensuciarme y tengo que actuar así. De mí parte estoy contento con el equipo porque volvimos a la victoria y ganamos un título importante como es el argentino. Ahora a pensar en el futuro y seguir creciendo".

Junior Alanis vs. Daniel Combi en la Federación Argentina de Box

Qué dice el reglamento de la FAB

El artículo n°18 inciso n°5 del capítulo cuarto de la licencia del boxeador afirma: "No administrarse, ingerir o permitir que le suministren en forma alguna, antes, durante o después de los combates, estimulantes, sedantes o cualquier otro tipo de sustancia prohibidas por el doping. La comprobación de esta infracción dará lugar a la inmediata cancelación de la licencia habilitante, conforme con el tiempo que determinen las reglas y lo que indiquen las leyes vigentes.

Por otro lado, el artículo n°15 inciso n°5 del capítulo tercero de los asistentes del boxeador dice que el segundo de cada boxeador tendrá que tener una botella de agua mineral.