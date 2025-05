Furor por el boxeo de robots: los detalles del el insólito torneo organizado en China

Furor por el boxeo de robots: el insólito torneo organizado en China

El boxeo fue otra vez noticia en el mundo y no precisamente por personalidades como Saúl "Canelo" Álvarez, que viene de ganarle a William Scull en Arabia Saudita, o Manny Pacquiao, quien volverá al ring en los próximos meses para medirse contra Mario Barrios por un título mundial. En esta ocasión, los protagonistas fueron robots y China fue el escenario donde se enfrentaron arriba de un ring. De hecho, se dio en el marco de un novedoso torneo que no tardó en trascender en las redes sociales debido a lo que generó.

El deporte de los puños no le esquiva a la Inteligencia Artificial y este certamen es la clara demostración. Los ejemplares de la empresa china Unitree Robotics fueron los "boxeadores" en cuestión y hasta hubo jueces que los puntuaron para decretar a los ganadores de cada enfrentamiento. Por supuesto, los detalles de esta competencia llevada a cabo en la ciudad de Hangzhou ya se conocieron y además se confirmó cuándo será la segunda edición.

Cómo fue el torneo de boxeo de robots en China: el plan a futuro y la próxima fecha

El objetivo de este campeonato es mostrar los avances de la IA en dicho país, para lo que aprovecharon el marco del CMG World Robot Contest: Mech Combat Arena. Con los modelos Unitree G1 en acción, los jueces puntuaron de acuerdo a golpes, desplazamientos y velocidad para reincorporarse tras las caídas. Quienes manejaron los ejemplares de 35kg y más de un metro de altura fueron humanos y se tuvo en cuenta un detalle interesante como lo es el tiempo para recuperarse después de recibir una cuenta o caer a la lona como lo son los 8 segundos.

Por el momento los movimientos de los robots dependen de las decisiones que tomen las personas que los manejan, pero el plan para las ediciones siguientes es que tengan funciones autónomas. Se espera que el certamen se repita en diciembre, en otra sede y con más avances de los mostrados en esta ocasión.

En China se llevó a cabo un torneo de boxeo de robots

La inteligencia artificial en el boxeo

Como en otros ámbitos a nivel mundial, la Inteligencia Artificial también avanzó en el mundo del boxeo y tuvo protagonismo en una de las peleas más importantes del año 2024: Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury II en Arabia Saudita. Si hay un deporte que genera polémica en distintas ocasiones es el de los puños y los fanáticos están acostumbrados a fallos injustos que privan a los propios púgiles de ganar combates en las tarjetas en los que se lucieron arriba del cuadrilátero. Por eso, la herramienta llegó para ser parte de esta cuestión que nunca pasa desapercibida.

Habitualmente los cuestionados son los jueces que están cerca del ring para definir a qué boxeador le otorgan la victoria y muchas veces cometen errores que a los ojos del planeta se ven como fallos localistas. La IA, en este caso, desembarcó de la mano de la revista The Ring -una de las más reconocidas a nivel global- para "supervisar" este duelo histórico. En el anuncio de esta innovadora idea en el boxeo lo definieron como "libre de sesgos y errores humanos" y aclararon que no afectaría los resultados oficiales del combate. De esta manera, este juez controlado por la Inteligencia Artificial sólo llevaría la cuenta como los jueces habituales para luego dar un resultado al respecto, pero que no cambiaría lo que decidan los "reales". En aquella ocasión, el juez IA vio como ganador a Usyk con una tarjeta de 118-112, acorde al resultado del cruce.