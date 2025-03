Sorpresa en la F1 por lo decisión que tomó Alpine con Doohan: "Nos faltó"

Doohan seguirá en Alpine en Japón.

El arranque de temporada de Jack Doohan no ha sido positivo, con un accidente en la primera vuelta del GP de Australia y un flojo rendimiento en las clasificaciones del GP de China, contando la sprint shootout. Por si eso fuera poco, ha vuelto a quedar fuera de los puntos y ha recibido cuatro puntos de penalización en la Superlicencia, lo que aumentó los rumores sobre su salida antes de Miami y alimentó el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre del piloto argentino ha tomado fuerza por la posibilidad de que Liam Lawson sea desplazado de la órbita de Red Bull, lo cual haría que Yuki Tsunoda se suba al RB21 y dejaría un vacío en Racing Bulls. Ahí es donde podría entrar Colapinto, algo que ya generó algunos intercambios entre los representantes de la escudería austriaca con Alpine tras la cita en Shanghái.

En este contexto, Oliver Oakes brindó una entrevista a Autohebdo y salió a respaldar a Doohan ante la posibilidad de que el pilarense abandone la sede de Enstone en las próximas semanas. “Jack tenía un ritmo comparable al de los que lo rodeaban y libró algunas grandes batallas. Al final, nos faltó un poco de rendimiento”, comenzó el británico, que señaló la importancia de entender la falta de competitividad del A525 para mejorar en las fechas siguientes.

“En general, hemos dado algunos pasos adelante como equipo a través de las pruebas y las dos primeras carreras, y está claro que todavía hay muchas áreas en las que debemos mejorar”, agregó el director de Alpine. De esta manera, Oakes le quitó peso a los problemas que tuvo el piloto australiano en China, sobre todo porque Pierre Gasly también tuvo una carrera complicada que lo había dejado en el decimoprimer lugar antes de ser descalificado por no cumplir con el peso mínimo del monoplaza.

El futuro de Colapinto sigue sin definirse

Cuando Franco Colapinto se convirtió en piloto de reserva de Alpine, Motorsport informó la presencia de una cláusula en el contrato de Jack Doohan que indicaba su permanencia en la Fórmula 1 solamente por las primeras cinco fechas del campeonato. Por lo tanto, el australiano debía ganarse la renovación para seguir en el equipo, por lo que sus recientes resultados favorecerían al argentino para tener su regreso en el GP de Miami.

Ahora bien, no solo Doohan todavía tiene chances de mantenerse, sino que no es seguro que Colapinto vaya a quedarse en Alpine con lo que sucede en Red Bull. En caso de que la marca rescinda con Liam Lawson, el pilarense es la principal opción para sumarse a Racing Bulls como reemplazante de Yuki Tsunoda, aunque existe la posibilidad de que Red Bull prefiera no gastar y le dé una oportunidad al nipón Ayumu Iwasa de competir en el equipo de Faenza.