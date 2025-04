En plena crisis de Doohan: la noticia de Paul Aron que impacta en los planes de Colapinto

Aron fue rival de Colapinto en la F2 2024.

Alpine no ha tenido un sencillo comienzo de temporada en la Fórmula 1, donde es la única escudería que no ha sido capaz de sumar puntos, a lo que se suma que es la que más dinero ha tenido que gastar hasta el momento. La razón es la presencia de Jack Doohan, quien ha protagonizado un accidente en cada fecha, aunque el más importante sucedió el viernes pasado en la FP2 del GP de Japón, cuando se despistó en la primera curva y provocó daños en el A525 por más 1.500.000 dólares.

Si bien el piloto australiano volvió a la pista al día siguiente e incluso obtuvo su mejor resultado el domingo al terminar decimoquinto, los rumores sobre su posible salida de la escudería francesa se mantienen latentes. En este contexto, uno de los favoritos para ocupar el puesto de Doohan es Franco Colapinto, quien en el fin de semana compartió pista con Paul Aron en Monza, donde ambos se turnaron para conducir el A523.

A pesar de que el piloto argentino mostró un rendimiento mayor al de su compañero en el mítico trazado italiano, Aron sorprendió este lunes al dar indicios de su posible debut a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin. Durante la conferencia de prensa de Team Estonia Autosport, el estonio afirmó que pronto tendrá una “gran oportunidad” con Alpine, lo que fue interpretado como la posibilidad de que dispute la FP1 el próximo fin de semana.

“Desafortunadamente, no puedo comentar más al respecto, pero he dado una pequeña pista intencionalmente”, agregó Aron, que resaltó que hay que esperar a que el equipo de Enstone haga el anuncio oficial. En este sentido, la posibilidad de que dispute la FP1 el viernes en el Circuito Internacional de Baréin es la principal alternativa, pero no la única, considerando la imagen que dio Doohan tras el cierre del GP de Japón.

Lo que sucede es que el australiano debió ser asistido para salir del monoplaza, algo que puede estar relacionado a las dolencias por el fuerte accidente en la FP2. En caso de que Doohan se encuentre con molestias por lo sucedido en Suzuka, es posible que Aron tenga que reemplazarlo en todo el fin de semana, lo que podría llegar a perjudicar a Colapinto, sobre todo si llega a exhibir un buen ritmo en la pista.

Aron y Colapinto son las opciones para reemplazar a Doohan.

La diferencia que le sacó Colapinto a Aron

Tal como se mencionó, Franco Colapinto y Paul Aron estuvieron presentes el fin de semana pasada en Monza, donde ambos giraron sobre el A523 en las prácticas con monoplazas anteriores. De acuerdo con Motorsport, el argentino registró un tiempo de medio segundo más rápido que su compañero en la simulación de clasificación, mientras que en ritmo de carrera aumentó la diferencia a 0.7 segundos.