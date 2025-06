Fuerte revés para Milei: Diputados aprobó aumentos para jubilados y prorrogar la moratoria

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un aumento por única vez y un bono para jubilados y pensionados, además de la ampliación de la moratoria previsional. Tras no haber logrado voltear el quórum, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) tuvo que aceptar emplazar la comisión investigadora del cripto escándalo del presidente Javier Milei, para evitar que la oposición dura defina en el recinto las autoridades del grupo de trabajo.

Cerca de las 21hs, Diputados logró aprobar con una mayoría de 142 votos la aprobación de un aumento del 7,2% y un bono de 110 mil pesos para jubilados y jubiladas. Hubo 65 votos negativos y 19 abstenciones, entre ellos varios del PRO como Silvina Lospenatto y María Eugenia Vidal. Seguidamente, lograron dar media sanción al dictamen promovido por Unión por la Patria que busca prorrogar la moratoria para jubialdos y pensionados por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones.

Las negociaciones entre los bloques se dieron durante las horas de la tarde, mientras seguía la sesión y, como todos los miércoles, se realizaba la movilización de jubilados frente al Congreso. A su vez, se le sumó la marcha por los diez años del Ni Una Menos, otra de científicos del Conicet y de trabajadores y residentes del hospital Garrahan.

El dictamen de mayoría, impulsado por Unión por la Patria, propuso un aumento del "7,2%", un bono extraordinario de 110 mil pesos para jubilados y pensionados y el reconocimiento de la deuda de las cajas provinciales no transferidas a La Pampa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego y provincia de Buenos Aires. La extención de la moratoria por dos años también lleva el sello de Unión por la Patria.

"La calle nos lo exigen, los jubilados también. No hay patria pegandole a jubilados y pensionados, sino si le ponemos en el bolsillo lo que ustedes le sacaron", sostuvo la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, miembro informante del proyecto. Según acotó, el bono representa un "0,17% del Producto Bruto Interno anual".

"Los jubilados no cobran poco por Milei, pero si cobran poco hace 18 meses por responsabilidad compartida del Presidente", afirmó el diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot.

"Para qué corno le estamos dando diez mil palos le estamos dando a la SIDE", se preguntó el bonaerense, para luego acotar: "Queremos que se lo den a los jubilados".

Por otro lado, la diputada del PRO bullrichista Patricia Vázquez que "hay más de siete millones de jubilados y pensionados de los cuales más de cuatro millones entraron por moratoria, es decir no hicieron aportes”.

El diputado de LLA Santiago Santurio se preguntó: "¿Por qué hay con una moratoria, que hay gente que no está registrada formalmente? ¿No es que durante veinte años esto era un paraíso?"

Debate por la comisión $Libra

El diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño pidió en el recinto que se vote la presidencia de la comisión investigadora de la criptomoneda $Libra. Para esto se amparó en el artículo 228 del reglamento, que establece que un diputado puede pedir una interpetación del reglamento ante la duda sobre algún argumento del reglamento.

Menem argumentó que lo que estaban pidiendo no era una reiterpretación sino una "modificación del reglamento" para resolver el empate en la elección de las autoridades de la comisión. Este grupo de trabajo se encaminaba a un 14 a 14 entre quienes impulsaban a Gabriel Bornoroni (LLA) y Sabrina Selva (Unión por la Patria).

El titular de la Cámara también alegó que no hay ningún artículo específico para resolver esta situación. "No lo considero fair play", le planteó Menem a Agost Carreño. Más duro estuvo el oficialista Lisandro Almirón que lo bautizó "Agost Carroña". "No voy a pisar el palito", dijo el cordobés, que, acto seguido, dijo que el correntino estaba " nervioso porque le están pidiendo que devuelva los bienes incautados de la Aduana".

Menem estuvo bajo fuego opositor, ya que intentó dilatar la votación del recinto. "Usted no es árbitro ni príncipe", le lanzó Cecilia Moreau de Unión por la Patria, que le advirtió que estaba incurriendo en "abuso de autoridad".

El riojano había dicho que su rol era de ser "árbitro". Fernando Carbajal de Democracia para Siempre había dicho que estaba emitiendo una opinión cuando insistió en que no se estaba. "Acá el único árbitro es la 'coneja' (Héctor) Baldassi", agregó el formoseño dirigenose a Menem, en alusión al diputado del PRO que ejerció el referato

Tras un cuarto intermedio, pedido por Menem, se acordó tratar los temas previsionales y votar luego el emplazamiento para la comisión investigadora. Habían pasado tres horas desde el inicio de la sesión. "La gente está afuera por el tema de los jubilados y discapacitados, no para esto", se quejó una voz que ocupa una banca del peronismo.

Cómo se constituyó el quórum

Con 129 legisladores en sus bancas, se habilitó la sesión. A diferencia de la sesión de hace dos semanas, los diputados de Encuentro Federal de Córdoba y los catamarqueños y santiagueños de Unión por la Patria se sentaron.

"No estaban de acuerdo con como se manejó el tema Auditoría General de la Nación (AGN)", señalaron desde el entorno de los cordobeses que se habían ausentado hace dos semanas. Todos estos responden al gobernador Martín Llaryora y su antecesor Juan Schiaretti.

La ex oficialista Lourdes Arrieta volvió a colaborar con el quórum. Democracia para Todos sentó a todos sus integrantes, con excepción de Marcela Coli, Manuel Aguirre y Juan Carlos Polini. Esta última ausencia, del legislador alineado con el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, fue la única sin aviso.

No se sentaron para dar inicio los diputados de LLA y bloques satélites, el PRO, el MID, la UCR salvo Julio Cobos, Fabio Quetglas y Natalia Sarapura y los "pelucas" nucleados en la bancada de Liga Federal-EFI.