Franco Colapinto espera volver este año a la F1.

Antes del comienzo de la temporada, Alpine había afirmado que Franco Colapinto iba a tener una participación activa en el equipo detrás de escena, algo que se vio con su presencia en el inicio del campeonato en Australia y China. Si bien no puede disputar una FP1 hasta no volver a la Fórmula 1, puesto que no es considerado un novato por el reglamento, sí puede hacerlo en caso de actuar como suplente, rol que ocupó en las dos primeras fechas.

La idea de la escudería francesa era intercambiar entre el piloto argentino y Paul Aron, aunque no fue el europeo el que disputó la FP1 en Japón, sino el local Ryo Hirakawa, que la semana pasada se convirtió en piloto de reserva de Haas. De ahí que el estonio haya sido el suplente asignado para la reciente cita en Baréin, donde Alpine consiguió sus primeros puntos de la mano de Pierre Gasly, que terminó en el séptimo lugar.

Se suponía que Colapinto tendría que volver a la escena para este fin de semana en el Gran Premio de Arabia Saudita, según lo estipulado antes de que comience el campeonato, pero el equipo de Enstone cambiò de decisión. Ya durante la carrera en la ciudad de Sakhir se había mencionado que el pilarense no iba a estar en el Circuito de la Corniche de Yeda, algo que ahora ha sido reconfirmado por Motorsport, que descubrió el motivo detrás de esta decisión.

En diálogo con dicho medio, un representante de Alpine informó que Franco no estará con el resto del equipo en Yeda por una cuestión meramente logística, puesto que es más conveniente llevar a Aron de manera directa desde Baréin, con dos horas de vuelo, en lugar de traer al argentino de la sede de Enstone. Por lo tanto, Colapinto se mantendrá en las instalaciones sumando horas en el simulador para ayudar a los ingenieros a encontrar la forma de mejorar el A525 mientras se mantiene a la espera de una oportunidad para volver a la F1.

Fórmula 1: continúa la crisis de Doohan

El GP de Baréin podría convertirse en un punto de inflexión para Alpine, que sumó sus primeros puntos con Pierre Gasly, aunque no sucede lo mismo con Jack Doohan, que todavía no se ha mostrado merecedor del asiento del A525. Este domingo, el australiano estaba noveno con neumáticos duros en la última parte de la carrera, pero fue superado cuatro autos en un santiamén para caer al decimotercer lugar, a lo que le siguió una sanción por límites de pista que lo hizo perder una posición más.

“Los seis coches detrás de mí llevaban neumáticos blandos, e hice todo lo posible por mantenerme delante y conseguir el DRS de Esteban. Pero uno logró pasar y los demás se dieron cuenta de que también podían. La penalización final fue la gota que colmó el vaso”, afirmó el oceánico tras la carrera en la zona mixta. De este modo, Doohan acumula cuatro fechas sin puntos y son varios los aficionados que piden por su salida, no solo por los resultados, sino por la falta de actitud que ha mostrado en pista.