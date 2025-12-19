Receta proteica con avena saludable para comer en Navidad y Año Nuevo

Las cenas de Navidad y Año Nuevo se vuelven el momento más difícil del año para cuidarse y mantener una dieta equilibrada. Sin embargo, comer saludable también es una posibilidad, ya que existe un plato que lleva avena ideal para preparar en estas fiestas: albóndigas de pollo y avena. Cómo hacerlas.

Receta saludable para Navidad y Año Nuevo: qué cocinar

Las albóndigas de pollo y avena bañadas en una salsa de tomate casera son ideales para comer en las fiestas. Si bien no es una opción muy fresca, ofrecen la posibilidad de comer algo saludable y proteico, al utilizar la avena de una forma innovadora. Con esta receta, podés preparar un plato que será un éxito asegurado en sabor y que, además, permite seguir cuidándote en Navidad y Año Nuevo.

Las albóndigas de pollo y avena aportan

Ingredientes (para 4 a 6 porciones)

500 gramos de carne picada de pollo (magra y con poca grasa).

1/2 taza de avena instantánea o avena fina (nuestro reemplazo saludable para el pan).

1/4 taza de queso rallado (tipo Reggianito o Parmesano, para realzar el sabor).

1 huevo grande (para ligar la mezcla).

1 diente de ajo picado muy finito.

1/4 taza de perejil fresco picado (aporta frescura y color).

Sal y pimienta negra recién molida a gusto.

Aceite de oliva virgen extra (para sellar y la salsa).

Para la Salsa Festiva de Tomate:

1 lata (400g) de tomate perita triturado o pulpa de tomate de buena calidad.

1/2 cebolla picada en brunoise.

1/2 pimiento morrón rojo picado (el color rojo festivo).

1 cucharadita de azúcar (para balancear la acidez del tomate).

Especias: Orégano, albahaca seca y, si te gusta, una pizca de ají molido.

Preparación paso a paso