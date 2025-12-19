En línea con la inflación, las prepagas anunciaron aumentos para enero

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los ajustes que tendrán las cuotas a partir de enero y dieron inicio a una nueva ronda de actualizaciones en los planes privados de salud. Los incrementos previstos se alinean con la inflación de noviembre, que fue del 2,5%. Con esta suba, los planes de salud acumulan hasta ahora un aumento cercano al 28% en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales del Indec.

Las actualizaciones ya fueron cargadas en el sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), aunque se espera que en las próximas horas más compañías completen la información. La normativa vigente establece que las empresas cuentan con un plazo de cinco días hábiles para informar los nuevos valores, una vez que se conoce el dato de inflación, publicado el 11 de diciembre.

En noviembre, las cuotas de medicina prepaga habían subido en promedio 2,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2,4% a nivel nacional. En términos interanuales, el aumento promedio alcanzó el 25,6% en todo el país, mientras que en el Gran Buenos Aires fue del 25,3%, por debajo de la inflación general acumulada, que llegó al 27,9%.

Cuánto aumentan las prepagas en enero de 2026

Al menos cuatro grandes prestadoras ya comunicaron a sus afiliados los nuevos valores que regirán desde enero. Swiss Medical, Galeno y Avalian confirmaron ajustes del 2,5%, en línea con el índice de precios. El mismo porcentaje se aplicará a los planes del Hospital Italiano y de Prevención Salud. Por su parte, Omint comunicó una suba del 2,9%, por encima de la inflación.

Desde el sector afirman que los aumentos responden al incremento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye insumos médicos, medicamentos, salarios y servicios asociados a la prestación.

Cuáles son las reglas vigentes para informar los aumentos

Desde mediados de 2025, el Gobierno exige a las empresas de medicina prepaga que informen mensualmente sus precios dentro de los cinco días posteriores a la difusión oficial del Índice de Precios al Consumidor. Esta obligación se canaliza a través de una plataforma digital administrada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que comenzó a funcionar en julio.

El sistema permite a los usuarios acceder a información detallada sobre los precios según plan, edad y región, además de comparar prestadores y modalidades de cobertura. Desde la SSS sostienen que estas medidas buscan avanzar hacia un esquema más transparente, con mayor competencia entre las empresas y más herramientas para que los afiliados puedan elegir con libertad la cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades.