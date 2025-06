La nueva vida de Martín Palermo lejos del fútbol, junto a otro ex Boca: "Disfrutar" Martín Palermo no dudó en mostrar su nueva pasión en las redes sociales semanas después de dejar Olimpia de Paraguay. Por qué fue noticia el "Titán" junto a un ex compañero de Boca.

03 de junio, 2025 | 11.04 La nueva vida de Martín Palermo lejos del fútbol junto a otro ex Boca Martín Palermo volvió a ser noticia en las redes sociales por su nueva faceta lejana a las canchas de fútbol, donde tantas veces se lució con sus goles. En esta ocasión, el "Titán" que ya no está al frente del Olimpia de Paraguay, dio a conocer una de sus pasiones fuera del verde césped, aunque no tan ajena al deporte en general. A su vez, un detalle no menor es que lo comparte justamente con un excompañero suyo de Boca Juniors. En este caso, el exdelantero surgido en Estudiantes de La Plata jugó al pádel y sus imágenes con la raqueta en la mano no tardaron en trascender. Las mismas tuvieron lugar algunas semanas después de su desvinculación del club paraguayo en el que, si bien ganó un título como DT, no hizo pie en la temporada 2025 y tuvo que dejar el cargo. Uno de los detalles que más llamó la atención fue con quién vivió ese momento teniendo en cuenta el poco tiempo que coincidieron en el "Xeneize". Lejos del fútbol, Martín Palermo juega al pádel con Lucchetti, ex Boca "Gracias Martín Palermo y Laucha Luchetti por elegirnos para venir a disfrutar con amigos", escribieron desde la cuenta de Instagram de Complejo Club 22. donde subieron un video de los dos exfutbolistas jugando en las últimas horas. El mencionado sitio está ubicado en Pilar y cuenta con varias canchas a disposición, pero los protagonistas se quedaron con el pádel. Por el lado de Lucchetti, colgó los guantes con Gimnasia y Esgrima de Jujuy en 2023 después de pasar por clubes como Banfield, Racing, Santos Laguna de México y Atlético Tucumán. En cuanto a Boca Juniors, el exarquero estuvo en el mismo plantel que el "Loco" durante el Apertura 2010 y el Clausura 2011, pero no consiguieron títulos juntos. En esta ocasión se los vio juntos nuevamente después de varios años y siendo parte del mencionado deporte en el que también compartieron cancha con el exarquero Pablo Santillo. Por supuesto, las imágenes no tardaron en hacerse virales en las redes sociales teniendo en cuenta quiénes fueron los protagonistas en cuestión. Martín Palermo junto a Cristian Luchetti tras jugar al pádel Las estadísticas de Palermo en su carrera como DT Clubes : Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Aldosivi, Platense; Unión Española y Curicó Unido de Chile; Pachuca de México y Olimpia de Paraguay.

: 122. Títulos: Torneo Clausura 2024 (Olimpia de Paraguay). MÁS INFO Crisis Económica El alto costo del fútbol codificado aumenta el salto de los hinchas a la piratería Por Rodrigo Núñez Los números del Laucha Luchetti en su carrera Clubes: Banfield, Racing Club, Santos Laguna de México, Boca Juniors, Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Partidos jugados: 743.

Goles recibidos: 805.

Vallas invictas: 208.

Goles: 20.

Títulos: Primera B Nacional 2000/2001 y Torneo Apertura 2009 con Banfield; Primera B Nacional 2015 con Atlético de Tucumán. TWITTER

