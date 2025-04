Impacto en la F1 por lo que dijo Verstappen sobre Red Bull tras Baréin

Verstappen está a ocho puntos de Norris en el campeonato.

La semana pasada, Max Verstappen celebró su primer triunfo del año en el GP de Japón, donde le dio una clase a los McLaren para ponerse a un punto de Lando Norris, una distancia que ha vuelto a expandirse este domingo. Ya desde el viernes, Red Bull había evidenciado algunos problemas de rendimiento en el RB21 durante las primeras prácticas libres del Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, en las que incluso se dieron el lujo de sentar a Ayumu Iwasa en el monoplaza del europeo.

De ahí que el piloto neerlandés haya tenido solo dos prácticas libres antes de la clasificación, lo que en parte impidió que se pulan más detalles en la configuración del coche antes de la tarde del sábado. Como resultado, Verstappen estuvo a punto de quedar afuera en la Q2, terminó séptimo en la Q3 y esta tarde no tuvo un mejor rendimiento en el Circuito Internacional de Baréin, donde finalizó sexto delante de Pierre Gasly.

En el transcurso de la carrera, se vio al tetracampeón del mundo con distintos problemas, primero con los frenos y después con el agarre de los neumáticos duros, sin mencionar las pérdidas de tiempo en boxes y lo difícil que le resultó rebasar a sus rivales. Por ello, Max mostró su disgusto tras la carrera y señaló que no se considera candidato a buscar el campeonato en el estado actual del equipo.

“No estamos en la lucha por el campeonato. No podíamos haber hecho mejor que un sexto, independientemente de la estrategia. Todo lo que podía haber ido mal ha ido mal”, afirmó el piloto de Red Bull en diálogo con la prensa en la zona mixta. Por si eso fuera poco, Verstappen también advirtió que el RB21 estuvo muy lejos de los equipos líderes, es decir, McLaren, Mercedes y Ferrari, que ha mostrado un mejor rendimiento en este comienzo del campeonato.

“No he disfrutado, éramos demasiado lentos para los de arriba, estábamos luchando con la clase media. No estamos en la lucha por el campeonato, solo estamos intentando solucionar los problemas que tenemos con el coche”, agregó. Cabe mencionar que la escudería austriaca todavía tiene tiempo para cambiar las cosas, puesto que quedan veinte fechas por delante y habrá más de una semana de descanso tras el GP de Arabia Saudita del próximo fin de semana.

Reunión de emergencia en Red Bull

La carrera en la ciudad de Sakhir no dejó contento a nadie en Red Bull a pesar de haber puntuado con los dos monoplazas, algo que no sucedía desde el GP de Las Vegas 2024. De hecho, Helmut Marko se mostró furioso tras la carrera, no solo por la falta de rendimiento del RB20, sino también por los problemas que tuvieron los mecánicos en boxes. “Si el coche no es el más rápido y las paradas en boxes tampoco funcionan, eso no es aceptable”, afirmó en declaraciones rescatadas por Motorsport-Total.

Verstappen ganó el sexto lugar en la última vuelta.

En este contexto, el periodista Thomas Maher informó que la escudería austriaca convocó a una reunión de emergencia con la presencia de Christian Horner, Pierre Waché (director técnico), Paul Monaghan (ingeniero jefe) y Marko. Esto se relaciona con la reacción de Raymond Vermeulen, el representante de Max Verstappen, que ingresó al garaje de Red Bull apenas terminada la carrera y le dio un sermón a Marko pidiendo una mejora inmediatamente para su piloto.