Parte del operativo de bomberos en Villa Devoto, donde encontraron a las víctimas fatales.

Dos hombres, dos mujeres y un menor de edad fueron encontrados muertos por una presunta inhalación de monóxido de carbono en su casa del barrio porteño de Villa Devoto. Se trata de una familia de dos mayores de 75 y 79 años, y de otros dos de entre 43 y 42 años, junto a su hija de cuatro años. Sobrevivió una beba de dos años, que fue llevada por el SAME al Hospital Zubizarreta.

La denuncia inicial fue, según fuentes policiales, por dos personas "desvanecidas". Sin embargo cuando llegaron hasta el domicilio en cuestión, en la calle Sanabria al 3700, encontraron a las cinco víctimas fatales.

Las puertas del inmueble estaban abiertas por un familiar que observó la situación y llamó al 911. A los pocos minutos llegaron los bomberos y el personal de la Policía de la Ciudad, quienes liberaron el ambiente para que el personal de salud constatara los cinco decesos y pudiera retirare a la beba sobreviviente.

"Asesino silencioso": la palabra del titular del SAME por la muerte de la familia

El titular del SAME, Alberto Crescenti, conversó con la prensa y sostuvo que las damnificados habrían fallecido como "consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono por un escape de gas", en sus propias palabras. Aclaró además que las víctimas fatales "llevaban varias horas muertos".

En ese mismo todo explicó cómo afecta a los pulmones la inhalación de dióxido de carbono, a lo que agregó: “El monóxido de carbono es un asesino silencioso”.

Uno de los bomberos resaltó que en la casa se encontraron varios artefactos y que el hecho "está judicializado", por lo que aún intentan determinar las causas del deceso. Según le explicó un miembro del personal de bomberos a La Nación, encontraron "un desperfecto técnico en el calefón", pero aún están esperando la confirmación de Riesgos Especiales.

La casa de Sanabria al 3700 en Villa Devoto.

Aumentaron las muertes por inhalación de monóxido de carbono de los últimos años

De acuerdo a un informe que publicó el Ministerio de Salud en 2024, desde la entidad detallaron que entre el 2019 y el año pasado, se registraron 34 fallecidos distribuidos en todos los años, siendo el 2023 con 11 el año con más casos fallecidos registrados", por lo que estimando el aumento exponencial de intoxicados de este año, el número de decesos anuales podría ser mayor. Además, el índice de intoxicaciones superó lo esperado en muchas regiones del país, como en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Chubut.

“El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, insípido, no irritante, que se produce a partir de la combustión incompleta de gas natural u otros productos que contengan carbono”. También detallaron en el informe que “estas características hacen que no sea percibido por los sentidos y que la persona expuesta no presente ninguna reacción de defensa, facilitando el proceso de intoxicación por inhalación”. Con respecto a morbilidad, indicaron que se “presenta un problema significativo, con secuelas cognitivas luego de una intoxicación aguda grave”.

Desde Salud enumeraron que los síntomas más frecuentes de este tipo de intoxicación son debilidad, cansancio, cefalea, irritabilidad, somnolencia, mareos, confusión, impotencia funcional de los miembros inferiores, nauseas, vómitos, dificultad respiratoria y visión borrosa, entre otros. En el mismo boletín detallaron que la mayoría de las intoxicaciones fueron provocadas por estufas a gas y advirtieron que, para revenirlas, "debemos pensar que todos podemos estar expuestos en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en un sitio de recreación, en cualquier lugar cerrado que tenga una fuente de combustible quemándose”.

Prevenciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, según el Ministerio de Salud