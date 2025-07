El sorpresivo vínculo de una estrella de la Fórmula 1 con Argentina: "Helado"

El inesperado vínculo de un piloto estrella de la Fórmula 1 con Argentina: "Helado".

El regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 para Alpine, pocos meses después de su debut en la categoría con Williams, volvió a despertar un gran interés en Argentina por el automovilismo. Algunos de los pilotos más reconocidos del circuito no sólo reconocieron el talento y potencial de su colega, sino que también se refirieron en numerosas ocasiones (la mayoría de ellas, sorprendidos) a la enorme pasión con la que los fanáticos alientan al pilarense de 22 años. En las últimas horas, una de las principales figuras de la actualidad habló de nuestro país, aunque por un motivo que generó sorpresa y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Charles Leclerc estuvo en una entrevista con el periodista de ESPN Juan Fossaroli, en la que habló sobre su presente con Ferrari (marcha quinto en la clasificación y su escudería es escolta de McLaren en el campeonato de constructores) y otros aspectos de su vida por fuera de las carreras. Entre ellas, fue consultado por una de sus grandes pasiones: el helado. El monegasco es propietario de LEC, su propia empresa de fabricación de helados, y no descartó arribar al país con un gusto tradicional en suelo argentino como lo es el dulce de leche.

Leclerc, la pasión por los helados y su posible llegada a Argentina: "En el futuro"

El corredor del conjunto italiano aseguró que conoce el dulce de leche, un sabor "que no tiene disponible para vender hoy" pero que no descarta fabricar más adelante. "En el futuro, ¿por qué no? Cuando LEC esté en Argentina, dulce de leche", expresó. Luego, sobre la pregunta de cuándo se produciría ese desembarco, respondió que necesita "un poquito de tiempo" para desarrollarse primero en Europa y después pensar en expandirse.

La marca de helados LEC surgió en 2024, como una iniciativa personal de Leclerc por fuera de su trayectoria como piloto de Fórmula 1. Actualmente, cuenta con cinco sabores: vainilla, pistacho, caramelo salado, caramelo de maní y chocolate.

LEC, la marca de helados de Leclerc, podría llegar a la Argentina en el futuro según dijo el propio piloto.

Tabla de posiciones de la F1 2025 tras el GP de Bran Bretaña

Oscar Piastri: 234 puntos. Lando Norris: 226. Max Verstappen: 165. George Russell: 147. Charles Leclerc: 119. Lewis Hamilton: 103. Andrea Kimi Antonelli: 63. Alex Albon: 46. Nico Hülkenberg: 37. Esteban Ocon: 23. Isack Hadjar: 21. Lance Stroll: 20. Pierre Gasly: 19. Fernando Alonso: 16. Carlos Sainz: 13. Liam Lawson: 12. Yuki Tsunoda: 10. Oliver Bearman: 6. Gabriel Bortoleto: 4. Franco Colapinto: 0.

¿Cuándo es el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1?

La próxima competencia de la categoría será el domingo 27 de julio a las 10 horas de Argentina, en el emblemático autódromo de Spa Francorchamps.

El cronograma del GP de Bélgica

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica, que se realizará en el mítico Circuito de Spa-Francorchamps. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimotercera fecha del campeonato: